SID Thailand ist ein zuverlässiger Immobilienentwickler mit Sitz in Phuket. Wir bauen moderne Apartments und Villen an erstklassigen Standorten auf der ganzen Insel, die durchdachte Architektur, Komfort und Investitionspotenziale kombinieren.
📍Was unterscheidet uns:
Voller Entwicklungszyklus — vom Design bis zur Schlüsselübergabe
Transparente Angebote und gesetzlich verifizierte Immobilien
Smart Layouts, zeitgenössisches Design und Lifestyle-orientierte Infrastruktur
Eigenschaften geeignet sowohl für Wohn- als auch Mieteinkommen
Unsere Projekte sind darauf ausgerichtet, den Bedürfnissen von Investoren und Endnutzern gerecht zu werden, die Phuket als ihr Zuhause wählen.
🤝 Wir begrüßen auch die Zusammenarbeit mit Agenturen und unabhängigen Maklern. Wir bieten klare Begriffe, gehobene Provisionen, Schulungen und volle Unterstützung während des gesamten Verkaufsprozesses.
SID Thailand — Aufbau langfristiger Wert für Leben und Investitionen.
🏗Wohnbau
Vollzyklische Entwicklung – von Grundarbeiten bis zur Projektlieferung. Wir verwenden moderne Technologien und zertifizierte Materialien.
📐Architektur und Design
Wir entwickeln Konzepte, Architekturlösungen und Designprojekte, die auf Marktanforderungen und Standortspezifikationen zugeschnitten sind.
🏡Verkauf
Eigene Entwicklungen — Apartments und Villen in Phuket. Wir arbeiten direkt mit Käufern und über Partneragenturen.
🔑Immobilienverwaltung
Mietdienstleistungen, Wartung und Mieter-Unterstützung — volle Immobilienpflege nach dem Kauf.
🤝Partnerprogramm der Agentur
Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Agenturen und unabhängigen Maklern weltweit. Transparente Begriffe, Schulungen und gehobene Provisionen.