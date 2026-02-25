  1. Realting.com
Serene Condominium

Thailand, Phuket
;
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
2016
Auf der Plattform
5 jahre 4 Monate
Sprachen
English, Русский, Français
Webseite
sidthailand.com
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über den Entwickler

SID Thailand ist ein zuverlässiger Immobilienentwickler mit Sitz in Phuket. Wir bauen moderne Apartments und Villen an erstklassigen Standorten auf der ganzen Insel, die durchdachte Architektur, Komfort und Investitionspotenziale kombinieren.

📍Was unterscheidet uns:

  • Voller Entwicklungszyklus — vom Design bis zur Schlüsselübergabe

  • Transparente Angebote und gesetzlich verifizierte Immobilien

  • Smart Layouts, zeitgenössisches Design und Lifestyle-orientierte Infrastruktur

  • Eigenschaften geeignet sowohl für Wohn- als auch Mieteinkommen

Unsere Projekte sind darauf ausgerichtet, den Bedürfnissen von Investoren und Endnutzern gerecht zu werden, die Phuket als ihr Zuhause wählen.

🤝 Wir begrüßen auch die Zusammenarbeit mit Agenturen und unabhängigen Maklern. Wir bieten klare Begriffe, gehobene Provisionen, Schulungen und volle Unterstützung während des gesamten Verkaufsprozesses.

SID Thailand — Aufbau langfristiger Wert für Leben und Investitionen.

Dienstleistungen

🏗Wohnbau

Vollzyklische Entwicklung – von Grundarbeiten bis zur Projektlieferung. Wir verwenden moderne Technologien und zertifizierte Materialien.

📐Architektur und Design

Wir entwickeln Konzepte, Architekturlösungen und Designprojekte, die auf Marktanforderungen und Standortspezifikationen zugeschnitten sind.

🏡Verkauf

Eigene Entwicklungen — Apartments und Villen in Phuket. Wir arbeiten direkt mit Käufern und über Partneragenturen.

🔑Immobilienverwaltung

Mietdienstleistungen, Wartung und Mieter-Unterstützung — volle Immobilienpflege nach dem Kauf.

🤝Partnerprogramm der Agentur

Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Agenturen und unabhängigen Maklern weltweit. Transparente Begriffe, Schulungen und gehobene Provisionen.

