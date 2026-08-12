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Gewerbeimmobilien in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
104
Peyia
5
Polis
3
Geroskipou
13
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172 immobilienobjekte total found
Andere 284 m² in Paphos, Zypern
Andere 284 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 284 m²
Präsentiert ein außergewöhnliches, voll vermietetes Wohnobjekt mit mehreren Einheiten im beg…
$1,10M
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Andere 216 m² in Geroskipou, Zypern
Andere 216 m²
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 216 m²
Eine außergewöhnliche, renditestarke Investitionsmöglichkeit im Herzen von Geroskipou. Diese…
$726,476
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Büro 79 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 79 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes Büro in der Planungsphase in der Entwicklung Geroskipou…
$408,002
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TekceTekce
Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, mit geräumigen Service-Ap…
$604,138
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Lager 1 615 m² in Trimithousa, Zypern
Lager 1 615 m²
Trimithousa, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 615 m²
Eine Industrieeinheit in Tremithousa. Die Einheit besteht aus einem Erdgeschoss, einem Zwisc…
$1,11M
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Büro 698 m² in Paphos, Zypern
Büro 698 m²
Paphos, Zypern
Fläche 698 m²
Premium Gewerbeimmobilien in Paphos – Eine seltene Investitions- und Geschäftsmöglichkeit. S…
$3,98M
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Geschäft 300 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeit in einem der lebhaftesten kommerzie…
$1,42M
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Investition in Polis, Zypern
Investition
Polis, Zypern
Dies ist ein Projektvorschlag mit gesicherter Baugenehmigung für den Bau von 43 überlegenen …
$1,59M
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Geschäft 72 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 72 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 72 m²
Schöne Position in Geroskipou, um Ihren Shop zu besitzen. Zu den Außenbereichen gehören Gär…
$114,080
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Das Büro 102 befindet sich im 1. Stock und verfügt über ein offenes Layout mit einem Bürober…
$131,299
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Geschäft 298 m² in Polis, Zypern
Geschäft 298 m²
Polis, Zypern
Fläche 298 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss von α Mischbau in Polis Chrysohous, Paphos. Es besteht aus einem…
$404,309
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Gewerbefläche 606 m² in Mesogi, Zypern
Gewerbefläche 606 m²
Mesogi, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 606 m²
Gewerbegebäude mit Zwischengeschoss im beliebtesten Industriegebiet von Paphos im Industrieg…
$1,74M
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Geschäft 137 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 137 m²
Paphos, Zypern
Fläche 137 m²
Drei einheitliche Einzelhandelseinheiten in einem Gebäude im Viertel Agios Theodoros, Gemein…
$362,981
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Büro 64 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 64 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 64 m²
Eine zeitgemäße Mischnutzungsentwicklung in Geroskipou, Paphos. Es besteht aus 2 Geschäften …
$322,337
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Investition 699 m² in Chloraka, Zypern
Investition 699 m²
Chloraka, Zypern
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 699 m²
3 Seafront Villen, eine Villa mit 9 Schlafzimmern, zwei Villen mit 6 Schlafzimmern. In einer…
$4,72M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2/5
Modern Class-A Office & Retail Spaces im Herzen von Paphos Entdecken Sie eine erstklassige …
$1,48M
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Restaurant, Café in Tsada, Zypern
Restaurant, Café
Tsada, Zypern
Diese Website befindet sich in einem erhöhten Teil von Tsada, im Bereich Paphos, ist eine at…
$271,263
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Investition 1 759 m² in Argaka, Zypern
Investition 1 759 m²
Argaka, Zypern
Fläche 1 759 m²
Dieses Investitionsprojekt von 4 Villen befindet sich in Argaka, einem Teil des malerischen …
$8,26M
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Geschäft 72 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 72 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 72 m²
Schöne Position in Geroskipou, um Ihren Shop zu besitzen. Zu den Außenbereichen gehören Gär…
$114,080
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Pafos halbe Etage in Konia, Zypern
Pafos halbe Etage
Konia, Zypern
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 349 m²
Etagenzahl 3
Halbe Etage — 11 Büros, Innenfläche 315 m² + Veranda 34 m², Gesamtfläche 349 m². Preis ab 1.…
$1,75M
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Büro 150 m² in Paphos, Zypern
Büro 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
Das moderne Büro im 4. Stock ist im Herzen des Stadtzentrums von Paphos erhältlich und biete…
$1,05M
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Hotel 2 000 m² in Kissonerga, Zypern
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
In einer der malerischsten und historischen Gegenden von Paphos, Zypern, bieten unsere Hotel…
$4,43M
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Investition 845 m² in Paphos, Zypern
Investition 845 m²
Paphos, Zypern
Fläche 845 m²
Diese Unterkunft befindet sich in der idealen Lage zwischen Kato Paphos und Universal. Das G…
$1,59M
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Investition 135 m² in Paphos, Zypern
Investition 135 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
In der begehrtesten Gegend in Paphos gelegen, ist Universal buchstäblich Minuten zu Fuß zu a…
$578,428
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Geschäft 109 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 109 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Eine tolle Gelegenheit, einen neuen Laden im Bau im belebten Geroskipou Bereich…
$990,863
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Restaurant, Café in Konia, Zypern
Restaurant, Café
Konia, Zypern
In einer ruhigen Wohngegend von Armu gelegen, ist dieser Ort eine attraktive Gelegenheit, ei…
$154,134
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Investition 1 150 m² in Timi, Zypern
Investition 1 150 m²
Timi, Zypern
Fläche 1 150 m²
Gebäude zum Verkauf in der Nähe des internationalen Flughafens paphos. Derzeit wird das Gebä…
$998,584
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 1/3
Office Space – Erhöhen Sie Ihr Geschäft in Paphos’ Premier Commercial Hub In einem der gefr…
$1,94M
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Büro 50 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 50 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Verkauf: Eine tolle Gelegenheit, ein Büro wie im zweiten Stock eines modernen Gebäudes im re…
$326,402
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Investition 306 m² in Paphos, Zypern
Investition 306 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Zwei zwei Etagenwohnungen, die in Agios Theodoros vereinigt wurden. Die Apartments besetzen …
$328,079
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