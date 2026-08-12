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Laden in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
19
Geroskipou
3
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28 immobilienobjekte total found
Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, mit geräumigen Service-Ap…
$604,138
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Geschäft 300 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeit in einem der lebhaftesten kommerzie…
$1,42M
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Geschäft 72 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 72 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 72 m²
Schöne Position in Geroskipou, um Ihren Shop zu besitzen. Zu den Außenbereichen gehören Gär…
$114,080
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TekceTekce
Geschäft 298 m² in Polis, Zypern
Geschäft 298 m²
Polis, Zypern
Fläche 298 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss von α Mischbau in Polis Chrysohous, Paphos. Es besteht aus einem…
$404,309
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Geschäft 137 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 137 m²
Paphos, Zypern
Fläche 137 m²
Drei einheitliche Einzelhandelseinheiten in einem Gebäude im Viertel Agios Theodoros, Gemein…
$362,981
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Geschäft 72 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 72 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 72 m²
Schöne Position in Geroskipou, um Ihren Shop zu besitzen. Zu den Außenbereichen gehören Gär…
$114,080
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Geschäft 109 m² in Geroskipou, Zypern
Geschäft 109 m²
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Eine tolle Gelegenheit, einen neuen Laden im Bau im belebten Geroskipou Bereich…
$990,863
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Geschäft 52 m² in Peyia, Zypern
Geschäft 52 m²
Peyia, Zypern
Fläche 52 m²
Diese einzigartige Lage befindet sich im Herzen eines der verkehrsreichsten touristischen Zi…
$431,096
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Geschäft 32 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 32 m²
Paphos, Zypern
Fläche 32 m²
Shop in einer lebhaften Lage in Kato Paphos in der Gemeinde Paphos. Das Anwesen befindet si…
$126,755
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Geschäft 146 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 146 m²
Paphos, Zypern
Fläche 146 m²
Shop zum Verkauf befindet sich im Erdgeschoss des Business Centers. Bestehen Sie aus einem H…
$914,860
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Abschlusstag :ca. 18 MONTHS Verkauf: Erdgeschoss-Shop mit einem Innenraum von 34 m2, befind…
$599,207
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Geschäft 114 m² in Tala, Zypern
Geschäft 114 m²
Tala, Zypern
Fläche 114 m²
Wir geben Ihnen die wunderbare Gelegenheit, Eigentümer eines berühmten Restaurants im Dorf T…
$555,170
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Geschäft 446 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 446 m²
Paphos, Zypern
Fläche 446 m²
Im Zentrum von Paphos steigt ein neuer kommerzieller Hub – ein fortschrittliches Mischhaus f…
$2,69M
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Geschäft 300 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 300 m²
Paphos, Zypern
Fläche 300 m²
Dieses große Geschäft von 300 qm plus 145 qm Mezzanin mit großen Verandas befindet sich an e…
$749,009
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Geschäft 500 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
Guter Wille zum Verkauf (Night Club) Mit einer geräumigen Innenfläche von 500 Quadratmetern…
$173,524
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Geschäft 609 m² in Peyia, Zypern
Geschäft 609 m²
Peyia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 609 m²
Das Hotel liegt im Herzen der Coral Bay – eines der berühmtesten und gefragtesten Reiseziele…
$1,86M
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Abschlusstag :ca. 18 MONTHS Verkauf: Erdgeschoss-Shop mit einem Innenraum von 34 m2, befind…
$599,207
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Geschäft 41 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 41 m²
Paphos, Zypern
Fläche 41 m²
Kaufen Sie in Kato Paphos. Der Innenbereich ist 41m2 mit 4m2 überdachter Veranda. Die Anl…
$144,040
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Geschäft 360 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 360 m²
Paphos, Zypern
Fläche 360 m²
Ein schönes kommerzielles zweistöckiges Geschäft in Agios Theodoros im Stadtzentrum von Paph…
$400,178
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Commercial Shop zum Verkauf - Prime Investment Opportunity in Kato Paphos Eine hervorragend…
$226,062
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Erdgeschoss Shop 1 & Erdgeschoss Shop 2 Die genannten Eigenschaften bestehen aus zwei kontin…
$376,771
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Im Herzen von Kato pafos gelegen, wurde dieses Restaurant 1979 gegründet. Es ist eines der e…
$1,48M
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Geschäft 78 m² in Polemi, Zypern
Geschäft 78 m²
Polemi, Zypern
Fläche 78 m²
Premium Commercial Showroom – Polemi Main Road Eine seltene kommerzielle Gelegenheit auf de…
$181,601
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Geschäft 1 818 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 1 818 m²
Paphos, Zypern
Fläche 1 818 m²
Ein großer Einzelhandelsraum, der früher als Supermarkt im Erdgeschoss eines Gebäudes im Ber…
$2,30M
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Geschäft 140 m² in Polis Chrysochous, Zypern
Geschäft 140 m²
Polis Chrysochous, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Zum Verkauf: Geräumiges Erdgeschossgeschäft mit einer Gesamtfläche von 140 Quadratmetern. (…
$288,081
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Geschäft 100 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 100 m²
Paphos, Zypern
Fläche 100 m²
Prime Commercial Property & Business Opportunity in Kato Paphos Fox Realty bietet eine exklu…
$1,38M
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Geschäft 289 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 289 m²
Paphos, Zypern
Fläche 289 m²
Stockwerk 2
Commercial Shop / Restaurant zum Verkauf - Paphos Stadtzentrum Gewerbeimmobilie zum Verkauf…
$437,696
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Geschäft 500 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 500 m²
Paphos, Zypern
Fläche 500 m²
Guter Wille zum Verkauf (Night Club) Mit einer geräumigen Innenfläche von 500 Quadratmetern…
$172,848
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