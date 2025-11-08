Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Palodeia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Palodeia, Zypern

2 Zimmer
6
3 Zimmer
8
4 Zimmer
4
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxury villa for sale in Limassol. The property is on 4 floors in total, the lower Ground l…
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxury villa for sale in Limassol. The property is on 4 floors in total, the lower Ground l…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Palodeia, Zypern
Wohnung
Palodeia, Zypern
An exceptional 6181 sqm plot of land is now available for sale in the prestigious area of Pa…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Palodeia, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen