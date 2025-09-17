Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Palodeia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Palodeia, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$612,482
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 140 m²
$587,899
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Wohnung 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 163 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$618,949
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Palodeia, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen