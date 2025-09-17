Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Palodeia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Palodeia, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Palodia, Limassol (Lemesos), Zypern
$384,905
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Palodia, Limassol (Lemesos), Zypern
$497,751
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Palodeia, Zypern

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen