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Wohnimmobilien in Palodeia, Zypern

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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Einfamilienhaus im Bau in der wünschenswerten Gegend von Pal…
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Wohnung 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Diese moderne Wohnanlage befindet sich im ruhigen hügeligen Vorort von Limassol – Palodeia –…
$366,226
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Ein neues Projekt in Palodia, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entspan…
$307,581
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist nachdenklich für Komfort, Funktionalität und Energiee…
$1,05M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Moderne Wohn- und Gewerbeentwicklung in Palodia, Limassol. Das Projekt verfügt über insgesam…
$322,880
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist entworfen, um komfortable Familien mit großzügigen In…
$1,05M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Moderne Wohn- und Gewerbeentwicklung in Palodia, Limassol. Das Projekt verfügt über insgesam…
$322,880
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Apartment mit 1 Schlafzimmer Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 1-Schlafzimmer…
$199,415
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Ein neues Projekt in der Nähe von renommierten Privatschulen wie Heritage, Island School und…
$545,629
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Einfamilienhaus im Bau in der wünschenswerten Gegend von Pal…
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Villa in Palodeia, Zypern
Villa
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 405 m²
Luxusvilla zum Verkauf 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer • Dienstmädchenzimmer • Turnhalle • Kino…
$1,74M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Schlafzimmer Einfamilienhaus – Moderne Familie Leben in Palodia, Limassol Dieses 3-Zimmer-…
$708,496
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Limassol. Die Unterkunft befindet sich auf 4 Stockwerken insgesamt…
$1,84M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist entworfen, um komfortable Familien mit großzügigen In…
$1,05M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Einfamilienhaus in Palodia, Limassol. Schlüsselmerkmale Smart House optional extra Warm- un…
$577,247
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Dieses moderne Apartment befindet sich in Palodeia und bietet einen komfortablen Lebensstil …
$354,526
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Modernes Wohnen in Palodia (Blocks A & B) Diese 2-Zimmer-Woh…
$325,211
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist nachdenklich für Komfort, Funktionalität und Energiee…
$1,05M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
3-Zimmer-Apartment Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 3-Zimmer-Apartment, 2-Ba…
$383,285
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Haus 5 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
5 Schlafzimmer Villa in Palodia, Limassol. 1 Master en suite 1 Gästezimmer/Mädchenzimmer Po…
$1,95M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Erleben Sie moderne Eleganz und anspruchsvolles Wohnen in diesem Off-Plan 4-Zimmer-Haus für …
$1,12M
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Haus 5 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Luxus gated house ist in Palodia Bereich, Limassol. Wunderschöne Natur, herrliche Aussicht, …
$2,36M
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Schlafzimmer Einfamilienhaus – Moderne Familie Leben in Palodia, Limassol Dieses 3-Zimmer-…
$656,230
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist durchdacht entworfen, um Komfort, Funktionalität und …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Apartment mit 1 Schlafzimmer Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 1-Schlafzimmer…
$214,872
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Schönes 3-Zimmer-Wohnung mit eigenem Pool in Palodia Diese gut ausgestattete 3-Zimmer-abgel…
$831,847
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1
Apartment mit 1 Schlafzimmer Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 1-Schlafzimmer…
$203,257
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2
Apartment mit 2 Schlafzimmern Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 2-Zimmer-Apar…
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Haus 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit 3 Schlafzimmern in Palodia Diese elegante Villa in Palodia vereint moderne Archit…
$754,955
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Immobilienangaben in Palodeia, Zypern

mit Garten
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