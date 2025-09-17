Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Palodeia, Zypern

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Palodia, Limassol (Lemesos), Zypern
$384,905
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
$612,482
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 2
Fläche 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$596,603
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Wohnung 4 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 149 m²
Four bedroom under construction  penthouse apartment for sale in Agia Fila - Limassol Provin…
$591,506
Eine Anfrage stellen
