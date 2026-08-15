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Villen in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
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Oroklini
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Kiti
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Aradippou
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140 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 4 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komplett renoviertes 3-Schlafzimmer-Detached House in einem Strandkomplex mit privatem Zugan…
$376,600
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
$772,377
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: SANTA ELENA ist ein Projekt im kosmopolitischen Badeort Protaras, der fü…
$656,588
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
$858,697
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$987,248
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Bungalow mit drei Schlafzimmern im neuen Hafengebiet von Larnaka zu verk…
$365,406
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Objektbeschreibung: Righthome Heights II ist ein exklusives Wohnprojekt in der begehrten Geg…
$433,919
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 346 m²
Luxuriöse Villa am Strand 5-Schlafzimmer in Pervolia, Larnaca Nur 70m vom Meer entfernt, bef…
$2,11M
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern – Luxus-Residenz in Oroklini Allgemeine Beschreibung Diese außerge…
$1,71M
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: SANTA ELENA ist ein Projekt im kosmopolitischen Badeort Protaras, der fü…
$656,588
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$754,955
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Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Diese elegante 4-Zimmer-Villa bietet ein raffiniertes Wohnerlebnis in der pulsierenden und s…
$747,777
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 247 m²
Stockwerk 3
Atemberaubende neue Entwicklung, am Rande des bildhaften Dorfes Oroklini, in der Nähe des ko…
$696,881
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
$858,697
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Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Kleine Entwicklung von 5 einzigartigen und gemütlichen Doppelhäusern in der wunderschönen Ge…
$254,077
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Objektbeschreibung: SANTA ELENA ist ein Projekt im kosmopolitischen Badeort Protaras, der fü…
$761,357
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Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Entdecken Sie dieses charmante Eck Doppelhaus in der wünschenswerten Livadia Bereich, perfek…
$384,070
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Villa in Aradippou, Zypern
Villa
Aradippou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
4-Zimmer-Haus zum Verkauf im Zentrum von Aradippou, mit einer separaten getrennten kleineren…
$696,881
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Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet stilvolles und komfortables Wohnen im begehrten Küstenge…
$587,947
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Villa 4 zimmer in Anglisides, Zypern
Villa 4 zimmer
Anglisides, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Kleine Entwicklung von 5 einzigartigen und gemütlichen Doppelhäusern in der wunderschönen Ge…
$324,982
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Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
Diese moderne 3-Zimmer-Villa bietet stilvolles und komfortables Wohnen im begehrten Küstenge…
$645,029
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Villa in Anglisides, Zypern
Villa
Anglisides, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese elegante 3-Zimmer-Villa bietet komfortables und ausgewogenes Wohnen im ruhigen Dorf An…
$279,963
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Villa in Kiti, Zypern
Villa
Kiti, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Kleine Entwicklung von 5 einzigartigen und gemütlichen Doppelhäusern in der wunderschönen Ge…
$235,169
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$673,652
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern in der begehrten touristischen Gegend von Oroklini von L…
$813,028
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Villa in Bezirk Larnaka, Zypern
Villa
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in einer modernen Wohnanlage von 10 wunderschön gestalteten Häusern in der schnel…
$330,295
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 6
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Über Sea Haven... Luxuriöse Villen mit 4 & 5 Schlafzimmern - Nur wenige …
$890,676
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern mit großen Verandas in Pervolia, Larnaca Entdecken Sie k…
$910,124
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Villa in Alethriko, Zypern
Villa
Alethriko, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Dieses geräumige Haus mit 5 Schlafzimmern und 4 Bädern in Alitrico bietet einen mod…
$605,009
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Immobilienangaben in Bezirk Larnaka, Zypern

mit Garage
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