Berghütte kaufen in Bezirk Larnaka, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Pervolia, Zypern
Villa
Pervolia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Eigenschaftstypen in Bezirk Larnaka

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Immobilienangaben in Bezirk Larnaka, Zypern

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