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Berghütte kaufen in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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villen
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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein modernes und geräumiges Haus, auf einem ruhigen Ort, umgeben von der Na…
$2,63M
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Eingebettet in einem beeindruckenden 3.000m2 Wohngrundstück, umgeben von Grün und Berglandsc…
$931,101
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Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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