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Wohnimmobilien in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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262 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Eine neue Wohnanlage befindet sich in Pareklissia, Limassol. Das Projekt umfasst vier modern…
$499,431
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Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Ein landwirtschaftliches Grundstück in Pareklisia Bereich in Limassol in der G3-Zone,10% Dec…
$218,941
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Ein modernes Wohn-Mehrfamilienhaus im Herzen von Parekklisia, einem charmanten Dorf im Stadt…
$455,851
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Diese prestigeträchtige Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem atemberaubenden 14-stöcki…
$2,20M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Die neu gestaltete Residenz besteht aus drei eindrucksvollen Villen und einem bezaubernden G…
$248,168
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Entdecken Sie Ihr zukünftiges Zuhause in dieser charmanten 1-Zimmer-Wohnung, derzeit im Bau,…
$276,557
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 323 m²
Eine Luxusvilla mit Meerblick in Parekklisia, Limassol. Schlüsselmerkmale Energieleistungsk…
$1,26M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$345,697
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Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Es liegt im Dorf Pareklissia, 5 Minuten von Limassol entfernt. Das Anwesen befindet sich in …
$144,040
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Letzte 2 Wohnungen zum Verkauf in dem Projekt in Pareklissia, nur 6 Wohnungen im Projekt, 2 …
$259,702
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$399,105
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Entdecken Sie Ihr zukünftiges Zuhause in dieser charmanten 1-Zimmer-Wohnung, derzeit im Bau,…
$276,557
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Haus 5 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Zum Verkauf zweistöckiges Haus mit fünf Schlafzimmern, Schwimmbad in einer ruhigen Gegend de…
$1,58M
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Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Es liegt im Dorf Pareklissia, 5 Minuten von Limassol entfernt. Das Anwesen befindet sich in …
$144,040
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Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Atemberaubende, ununterbrochene Meerblick. Das Hotel liegt am Rande des beliebten Dorfes Par…
$460,929
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Schönes freistehendes 4-Zimmer-Haus 187m2 in Pareklisia, nur wenige Minuten vom Zentrum der …
$969,826
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/2
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer zeitgenössischen Wohnentwicklung in …
$262,236
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$345,697
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$409,074
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Haus 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Stockwerk 3
Dieses atemberaubende 4-Zimmer-Haus in Parekklisha, Limassol, bietet atemberaubende Aussicht…
$1,39M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 2/3
Modernes Apartment mit 2 Schlafzimmern in ruhiger Lage Perfekt für kleine Familien oder Prof…
$376,487
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Eine moderne 1-Zimmer-Wohnung (Einheit 5) im 1. Stock eine moderne Wohnsiedlung im ruhigen K…
$401,035
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Villa in Parekklisia, Zypern
Villa
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 000 m²
Diese Residenz ist ein Meisterwerk von geräumigen Wohnräumen von 950 Quadratmetern, darunter…
$18,79M
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Moderne Häuser zum Verkauf in Parekklisia Bereich, Limassol. Verfügbar zwei freistehende Häu…
$459,385
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Auf den malerischen Hügeln des prestigeträchtigen Stadtteils Ayios Tikhonas gelegen, ist die…
$745,793
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Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein 3.011 qm Wohngrundstück in der hochbegehrten Gegend v…
$749,009
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Haus 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 301 m²
Ein neuer moderner Villakomplex in Paraklessia mit atemberaubendem Blick auf das Meer und di…
$1,59M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/2
Dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich in einer modernen Wohnanlage in…
$404,755
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich in einer modernen Wohnanlage in…
$370,550
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen wie geplant: Diese schöne Wohnung in Ayios Tikhonas bietet modernes Leben in ei…
$787,277
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Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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