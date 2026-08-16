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Häuser mit Swimmingpool in Koinoteta Parekklesias, Zypern

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villen
20
4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 4 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 215 m²
Luxurious detached four bedroom house for sale in the GSP area - Nicosia province, with 215 …
$705,697
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Ferienhaus 3 zimmer in Parekklisia, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 224 m²
Zu verkaufen im Bau ein freistehendes Haus mit drei Schlafzimmern in der Provinz Germasogia …
$709,882
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Villa 4 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 4 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 4
Fläche 211 m²
Luxusunabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf im APS-Bereich - Provinz Nikosia, …
$709,882
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Villa 3 zimmer in Parekklisia, Zypern
Villa 3 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 3
Fläche 195 m²
Luxus unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf im APS-Bereich - Provinz Nikosia,…
$675,667
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Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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