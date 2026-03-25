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Häuser in Kambodscha

Phnom Penh
203
Siem Reap
90
Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
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304 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 118 m²
Stockwerk 2
🏡 Stylish Villa LA in Prime Chip Mong 60m Lage! 🏡 Eine perfekte Gelegenheit, eine moderne, k…
$200,000
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Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 319 m²
Stockwerk 3
Luxus-Shop Haus zum Verkauf bei Chip Mong 271 Dieses atemberaubende Shophouse bietet eine er…
$1,20M
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Haus 2 zimmer in Prasat Bakong, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses elegante Link Haus zum Verkauf in Borey Tourism. Diese Eigenschaft kombiniert Komfort…
$90,000
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AuraAura
Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Dieses wunderschön gestaltete vernetzte Haus in La Palm Residences bietet modernen Komfort u…
$97,000
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Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Modernes Link Haus zum Verkauf auf der Straße 115 Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, …
$330,000
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Villa 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 432 m²
Diese 3-Zimmer-Villa in der Gemeinde Svay Dangkum von Siem Reap bietet eine Gesamtfläche von…
$195,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 6 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 426 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$630,000
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Villa 6 zimmer in Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 2
Erleben Sie opulent in Saensokh, Phnom Penh! Diese herrliche Villa mit 6 Schlafzimmern, 8-Ba…
$2,55M
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Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 180 m²
Stockwerk 2
Prime Shophouse zum Verkauf auf der Straße 371 Eine fantastische Investitionsmöglichkeit erw…
$580,000
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Haus 17 zimmer in Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodscha
Haus 17 zimmer
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodscha
Zimmer 17
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 280 m²
Stockwerk 4
gerichtete Maßnahmen, die sich durch eine ា ា ា ាο ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា…
$350,000
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Villa 8 zimmer in Khan Kamboul, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Khan Kamboul, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 564 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie das Wunder der anspruchsvollen urbanen Leben in dieser expansiven dreistöckige…
$1,10M
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Haus 4 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 78 m²
Stockwerk 3
Verpassen Sie nicht diese unglaubliche Gelegenheit, ein schönes Haus in einer der renommiert…
$165,000
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Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Fläche 150 m²
Stockwerk 6
Dieses massive sechsstöckige Ladenhaus befindet sich strategisch in der hoch begehrten BKK3 …
$750,000
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Villa 6 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 825 m²
Stockwerk 2
Auf der Suche nach einem charmanten Holzhaus in einer lebhaften Lage? Diese Eigenschaft ist …
$745,000
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Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 3
Besitzen Sie einen hohen Ertrag in Kambodschas begehrtesten Bezirk. Dieses 3.6m x 30m Shopho…
$550,000
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Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Dies ist eine gute Gelegenheit, ein schönes zusammenhängendes Haus zu besitzen, das ein luxu…
$210,000
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Villa in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Villa
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Moderne Villa zum Verkauf in Kbal Kaoh, Chbar Ampov – Phnom PenhDiese expansive Villa ist ei…
$850,000
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Haus 5 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 778 m²
Ein schönes 5-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in Svay Dangkum, Siem Reap. Dieses geräumige Hau…
$330,000
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Villa 7 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Stockwerk 2
្gerichtete Wirkungen, die sich zeigen, dass sie sich ereignen
$1,35M
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Villa 3 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Stockwerk 2
Private Villa mit 3 Schlafzimmern in Svay Dankum Commune, in der Nähe von Krolanh Market. Di…
$250,000
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Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
Diese gut gestaltete Unterkunft bietet einen komfortablen Wohn- oder Arbeitsraum. Dieses Hau…
$330,000
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Villa 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 675 m²
Dieses außergewöhnliche Anwesen im ruhigen Chreav Bereich von Siem Reap verfügt über vier at…
$250,000
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Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 118 m²
Stockwerk 3
Erschwingliche LA Villa in Prime Borey Chip Mong 60m Lage! Nutzen Sie diese außergewöhnliche…
$218,000
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Haus 5 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Kaufhaus zum Verkauf auf der Straße 418 Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein charman…
$280,000
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Haus 4 zimmer in Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
In einer ruhigen Wohngegend von Sangkat Kilomet 6 gelegen, bietet dieses moderne vernetzte H…
$249,000
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Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 575 m²
Stockwerk 2
Exquisite Queen Villa zum Verkauf in Chip Mong Land Mark 271 Entdecken Sie diese atemberaube…
$2,00M
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Haus 4 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 68 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie eine seltene Investitionsmöglichkeit im Herzen der Hauptstadt Kambodschas mit die…
$270,000
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Villa 7 zimmer in Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 404 m²
Stockwerk 2
Diese luxuriöse private Villa im ruhigen Viertel Prek Eng bietet die perfekte Mischung aus P…
$2,80M
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Haus 4 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 104 m²
📣📣 (Ruby Villa) 📍 💲 ▶️6m x 12m ▶️ ▶️ ▶️ ☎️
$218,000
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Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Villa in Phnom Penhs begehrten Chraoy Chongvar Bezirk. D…
$520,000
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