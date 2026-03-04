Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Kandal
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Kandal, Kambodscha

Ta Khmau
7
10 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 197 m²
Stockwerk 2
Charming Link Haus zum Verkauf auf Straße 115 Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ei…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Diese moderne Villa in der renommierten ML Tiara-Community bietet eine perfekte Mischung aus…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Modernes Link Haus zum Verkauf auf der Straße 115 Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, …
$330,000
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Villa 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 468 m²
📣📣 - Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️: 0.9: /Hausgröße: 12m x 12m ▶️: /Land Größe: 20/22m x 26m ▶️_ /Sch…
$260,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Kien Svay District, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Kien Svay District, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 1 095 m²
Stockwerk 2
្ bezüglich der រ រ រ រ រ រ រ រ រ ្ ្ ្ ្ ្ ល ្ ល ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ក ្ ្ ្ ្ …
$500,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Preaek Anhchan, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Preaek Anhchan, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Dieses atemberaubende Eckverknüpfungshaus bietet die perfekte Mischung aus Privatsphäre und …
$96,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Sehenswert ist, dass es sich um eine schattige und blühende schattenlose schattenlose schatt…
$59,900
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 375 m²
Stockwerk 3
Diese 3-stöckige Villa befindet sich in einer gut etablierten, sicheren Wohnanlage in Ta Khm…
$880,000
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 504 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese außergewöhnliche 3-stöckige Villa in der exklusiven Wohnanlage The ML Ti…
$7,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Koki commune, Kambodscha
Villa
Koki commune, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 025 m²
Besitzen Sie Ihr eigenes privates Paradies mit diesem 2025 qm Grundstück mit einem voll möbl…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Eigenschaftstypen in Kandal

villen

Immobilienangaben in Kandal, Kambodscha

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen