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Langfristige Miete von Condos in Kambodscha

Phnom Penh
651
Khan Sen Sok
99
Khan Daun Penh
51
Khan Boeng Keng Kang
142
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809 immobilienobjekte total found
Kondominium 5 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 5 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Dieses atemberaubende brandneue Luxus-Penthouse bietet eine ganze Etage von elegantem Wohnra…
$8,800
pro Monat
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Kondominium 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 1
Diese moderne 3-Zimmer-Wohnung ist jetzt zur Miete im Sky Park Condo erhältlich und bietet e…
$1,000
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung bietet 56m2 Wohnfläche mit einem Kingsize-Bett, einem priva…
$650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 11
Crown Tower ist ein markantes, 30-stöckiges Wohnhaus in Khan Sen Sok, Phnom Penh, zentral ge…
$380
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie raffinierte Stadt leben in dieser großzügigen 91m2 Ein-Zimmer-Wohnung im Herze…
$1,500
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses voll möblierte 2-Zimmer-Service-Wohnung ist 80 m2 und ist für $900 pro Monat erhältli…
$900
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5
Dieses 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung bietet ein geräumiges 80qm-Layout mit einem schö…
$550
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses gemütliche 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung verfügt über 50 qm gut gestalteten Wo…
$400
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Wir freuen uns, eine ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung (Typ B) im Herzen des renommierten Cent…
$2,300
pro Monat
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Kondominium 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 41
Eine moderne gemischte Wohnanlage in Phnom Penh, die zeitgenössisches Leben mit einem starke…
$1,400
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese großzügige 2-Zimmer-Wohnung bietet 106,32 qm komfortable und moderne Wohnfläche, erhäl…
$1,650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 18
Ihre perfekte urbane Oase wartet! Entdecken Sie dieses charmante 1-Schlafzimmer, 1-Badezimme…
$280
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses 2-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern in Toul Kork bietet eine großzügige Wohnfläche…
$850
pro Monat
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Kondominium 3 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
$1,600
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Genießen Sie komfortables Wohnen in diesem komplett eingerichteten 1-Schlafzimmer, 1-Zimmer-…
$500
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Apartment mit 2 Schlafzimmern verfügt über ein modernes Design und einen er…
$650
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 12
Diese wunderschön gestaltete 2-Zimmer-Wohnung ist jetzt zum Mieten im lebhaften Khan Boeung …
$1,800
pro Monat
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Kondominium 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Kondominium 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 13
Erleben Sie erhöhtes Wohnen in dieser weitläufigen 2-25qm 4-Zimmer-Wohnung in Chroy Changva …
$2,200
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Sangkat Orussey Ti Bei, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Sangkat Orussey Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 24
Dieses gut aufgestellte 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung befindet sich im 24. Stock im Z…
$550
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie den Inbegriff des modernen Wohnens im Herzen von Siem Reap, Kambodscha, mit di…
$800
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 12
Wenn Sie nach einem modernen und sicheren Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen,…
$650
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 9
Urban Loft Condo im Bereich Sen Sok ist eine perfekte Option für diejenigen, die ein geräumi…
$550
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige 2-Zimmer-Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich in der Gegend von Toul…
$950
pro Monat
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Kondominium 1 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Kondominium 1 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 14
Urban Loft ist ein stilvolles und zeitgenössisches Kondominium, das für modernes Wohnen in P…
$550
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
2-Bedroom Condo auf Rose Apple Square. Entspannen Sie im Stil und in der Bequemlichkeit auf …
$850
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 12
Wenn Sie ein modernes und sicheres Zuhause mit einer ausgezeichneten Umgebung suchen, ist di…
$650
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 14
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung zur Miete im J Tower 2 bietet komfortables Wohnen mit einer N…
$1,500
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 12
✨Auf der Suche nach einem 2 Bedroom Condo? Sehen Sie sich Kronturm in Sen Sok an, in der Näh…
$650
pro Monat
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Kondominium 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Kondominium 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Finden Sie Ihr Traumhaus in Sala Kamraeuk Bereich mit modernen 2-Schlafzimmer-Wohnung. Tauch…
$1,000
pro Monat
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Kondominium 3 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Kondominium 3 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese geräumige Wohnung befindet sich im Bereich Chamkarmon und bietet 186qm komfortablen Wo…
$2,500
pro Monat
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