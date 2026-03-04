Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Khan Chamkar Mon, Kambodscha

18 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 4
Ein wunderschön renoviertes Haus steht jetzt im Herzen des hochbegehrten russischen Markts (…
$480,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
Diese gut gestaltete Unterkunft bietet einen komfortablen Wohn- oder Arbeitsraum. Dieses Hau…
$330,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige Haus in bester Lage von Tuol Tumpung 2 bietet eine fantastische Gelegenheit…
$280,000
Eine Anfrage stellen
OneOne
Haus 3 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Kaufhaus zum Verkauf auf Straße 432 Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein charmantes …
$550,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 172 m²
Stockwerk 2
Dieses Gewerbehaus ist jetzt im lebhaften Bereich von Sangkat Tuol Tumpoung 2 zu verkaufen. …
$700,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1
Kaufhaus zum Verkauf auf der Straße 488 Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein charman…
$675,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Strategisches Corner Shophouse auf Blvd Mao Saphir Tung Dies ist eine außergewöhnliche Geleg…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Außergewöhnliches Kaufhaus zum Verkauf in Toul Tum Pung Market Hier ist ein kurzes und attra…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Cozy Shophaus zum Verkauf auf der Straße 454 Dieses charmante Ladenhaus auf der Straße 454 b…
$320,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 131 m²
Stockwerk 3
Dieses Haus bietet ein geräumiges 3-stöckiges Layout auf einer Grundstücksgröße von 4,5m x 2…
$390,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Kaufhaus zum Verkauf auf der Straße 418 Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein charman…
$280,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 268 m²
Stockwerk 2
Diese charmante Villa befindet sich in der sicheren und renommierten Bassac Garden City und …
$989,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 104 m²
Stockwerk 3
Attraktive Corner Shophaus zum Verkauf auf Straße 454 / 123 Dies ist eine hervorragende Gele…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 211 m²
Stockwerk 2
Dieses außergewöhnliche Anwesen befindet sich strategisch im prestigeträchtigen Stadtteil Kh…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 104 m²
Stockwerk 4
Eine seltene Gelegenheit, ein Eckhaus im sehr wünschenswerten TPP1 (Tuol Tom Poung 1) Bereic…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf auf der Straße 155 Dies ist eine hervorragende Gelegenhe…
$600,000
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Attraktives Shophaus zum Verkauf auf der Straße 488 Dies ist eine hervorragende Gelegenheit,…
$480,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Stockwerk 1
Shophouse auf Mao Sae Tung Blvd für kommerzielle oder Wohnnutzung Dieses gut gelegene Ladenh…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen