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Langfristige Miete von Studios in Kambodscha

Phnom Penh
33
Khan Sen Sok
3
Khan Boeng Keng Kang
8
Khan Chamkar Mon
5
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46 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2
Diese stilvolle 32 qm große Studiowohnung zur Miete befindet sich im renommierten Rose Apple…
$450
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Ein Studio-Apartment ist in der Nähe des Olympiastadions und des City Mall Market (ca. 250m …
$150
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5
Dieses stilvolle, moderne Studio-Apartment befindet sich im lebhaften Stadtteil Khan Boeung …
$630
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Boeung Trabek Market (1 Minute entfernt), Toul Tom…
$320
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Stockwerk 10
Entdecken Sie Ihren perfekten urbanen Rückzug! Diese charmante Studio-Wohnung zur Miete in p…
$350
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie dieses charmante Studio-Wohnung zu vermieten im Herzen von Tuol Kouk, Phnom Pe…
$270
pro Monat
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Studio in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Fläche 20 m²
Wohnung Zimmer zu vermieten in der Nähe Olympiastadion und City Mall Market (ca. 250m) - Zim…
$150
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2
Das Rose Apple Square befindet sich direkt im Zentrum von Siem Reap und nur 10 Minuten zu Fu…
$350
pro Monat
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Studio in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Mieten Sie ein schickes Studiowohnung in pulsierendem Chak Angrae Leu, Mean Chey! Erleben Si…
$170
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie lebendiges städtisches Wohnen! Diese freundliche Studio-Wohnung zu vermieten i…
$200
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Erleben Sie urbanes Wohnen in diesem geräumigen Studio-Apartment, eingebettet im exklusiven …
$600
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2
Dieses stilvolle Studio-Apartment, eingebettet in das pulsierende Herz der Stadt, bietet ein…
$200
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 16
Genießen Sie den Fluss am Vue Aston, einem der schönsten Kondominiumprojekte von Phnom Penh.…
$350
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Steigen Sie in eine einfache Stadt, die mit dieser charmanten Studio-Wohnung im lebhaften Sa…
$450
pro Monat
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Studio in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Entdecken Sie die lebendige Stadt, die in dieser charmanten Studio-Wohnung zu vermieten in T…
$250
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 12
Das One Maison geht über Ihre Wohnung hinaus und bietet in-unit Essentials neben gut gestalt…
$550
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 9
Ihr perfekter urbaner Rückzug! Mieten Sie diese geräumige 56m2 Studiowohnung in lebendigem B…
$280
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Eine saubere und komfortable Studio-Einheit in einer guten Lage des Wat Bo Village. Nur weni…
$200
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 11
$290
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dies ist eine voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung in einem sicheren Gebäude mit 24-Stunden-Sic…
$260
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 7
Dieses moderne und gut gestaltete 50m2 Studio bietet die perfekte Mischung aus Komfort und B…
$250
pro Monat
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Studio in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Studio
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 15
Dieses voll möblierte Studio-Apartment in Sen Sok ist bereit und bietet eine günstige Lage: …
$370
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Krous, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1
Das Rose Apple Square befindet sich direkt im Zentrum von Siem Reap und nur 10 Minuten zu Fu…
$350
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4
Der Rose Apple Square, der dem Projekt seinen Namen verleiht, befindet sich auf der Rose App…
$500
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 20
„Wenn Sie eine schöne Studiowohnung in der besten Lage suchen, besuchen Sie City View in Boe…
$450
pro Monat
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Studio in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Studio
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Fläche 31 m²
Stockwerk 6
Treten Sie in urbane Eleganz! Diese helle 31m2 Studiowohnung zur Miete in pulsierendem Saens…
$250
pro Monat
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Studio in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Studio
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Entdecken Sie gemütliches Wohnen in dieser charmanten Studio-Wohnung zu vermieten, eingebett…
$170
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 5
Dieses moderne Studio befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, umgeben von einer Vielza…
$1,100
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie urbanes Wohnen mit dieser schicken Studio-Wohnung im Herzen der Innenstadt. Ge…
$200
pro Monat
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Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Mit einer voll möblierten Studiowohnung in Rose Apple Square bietet eine Mischung aus Luxus …
$400
pro Monat
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