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Langfristige Miete von Penthouses in Kambodscha

Phnom Penh
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Khan Sen Sok
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8 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Entdecken Sie das hohe Leben! Diese atemberaubende Penthouse-Wohnung, ideal zur Miete in leb…
$3,200
pro Monat
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Penthouse 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5
Dieses schöne 3-Zimmer-Penthouse zu vermieten in Siem Reap Svay Dangkum Bereich bietet einen…
$850
pro Monat
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Penthouse 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Stockwerk 20
Sicher! Urban Loft Condo ist eine moderne Wohnentwicklung in der Nähe des Einkaufszentrums A…
$3,500
pro Monat
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Penthouse 3 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 34
Erhöhen Sie Ihren Lebensstil in diesem atemberaubenden 3-Bett, 3-Bad Penthouse-Wohnung zu ve…
$4,500
pro Monat
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Penthouse 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Stockwerk 17
Leben Sie das hohe Leben in diesem atemberaubenden 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer Penthouse zu…
$3,500
pro Monat
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Penthouse 2 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 2 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Stockwerk 2
Das Urban Loft Condo im Bereich Sen Sok ist eine perfekte Option für diejenigen, die ein ger…
$3,000
pro Monat
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Penthouse 2 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 2 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Die Unterkunft befindet sich in einer bequemen Entfernung, mit Makro Market nur 1 Minute ent…
$3,000
pro Monat
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Penthouse 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Penthouse 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Stockwerk 18
Sicher! Urban Loft Condo ist eine moderne Wohnentwicklung in der Nähe des Einkaufszentrums A…
$2,500
pro Monat
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