Häuser in Siem Reap, Kambodscha

Villa 2 zimmer in Prasat Bakong, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Ein wunderbares modernes Villa-Design mit dem Konzept der Gemeinschaft, die im Bakong Villag…
$101,000
Villa 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Diese einzelne Villa ist in Borey Tourism City, in Kan Daek Commune, Prasat Bakong District,…
$240,000
Haus 7 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 310 m²
Stockwerk 3
Schöne renovierte Doppelvilla zum Verkauf in Borey Angkor Palace, Svay Dankum Commune, Siem …
$370,000
Haus 2 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit mit diesem Link Haus zum Verkauf…
$70,000
Haus 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 3
Sehen Sie sich dieses schöne 3-Zimmer-Link-Haus zum Verkauf in Borey Premier Palace, Krong S…
$90,000
Villa 3 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stockwerk 2
Diese charmante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in der Svay Dangkum Bereich von Siem Reap City bi…
$100,000
Haus 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 208 m²
Die perfekte Mischung aus traditionellem Charme und modernem Komfort mit diesem schönen Holz…
$80,000
Villa 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Die Villa im westlichen Stil in einer gated Gemeinde in Sro Ngae Commune, Siem Reap City. Di…
$220,000
Haus 5 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 778 m²
Ein schönes 5-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in Svay Dangkum, Siem Reap. Dieses geräumige Hau…
$330,000
Villa 3 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 496 m²
Stockwerk 2
Diese private Villa, auf einem 496 qm Grundstück, verfügt über 3 Schlafzimmer und 4 Badezimm…
$240,000
Villa 4 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Stockwerk 2
Eine schöne 4-Zimmer-Privatvilla befindet sich im Svay Dangkum Bereich von Siem Reap. Es sit…
$198,000
Haus 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
Dieses schöne Haus zum Verkauf in Svay Dangkum, Siem Reap City! Es hat drei gemütliche Schla…
$170,000
Haus 2 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses elegante Wohnungshaus zum Verkauf in Borey Tourism. Diese Eigenschaft kombiniert Komf…
$70,000
Villa 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Die schöne Villa jetzt zum Verkauf angeboten. Es befindet sich in Sala Kamraeuk Commune, umg…
$80,000
Villa 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 317 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diese einzigartige Khmer-europäische Hybrid-Villa mit einer Mischung aus tradi…
$620,000
Haus 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 559 m²
Stockwerk 2
Wenn Sie überlegen, ein Haus mit reichlich Grundstück in Siem Reap zu kaufen, finden Sie Opt…
$170,000
Villa 3 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 789 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie den Inbegriff von Luxusleben in der Nähe des renommierten Angkor Golf Resort i…
$494,000
Villa 5 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 1
Diese schöne 5-Zimmer-Wohnung, 6-Badezimmer Villa mit privatem Pool befindet sich nur 10 Min…
$590,000
Villa 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 2
Diese charmante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey Tourismusstadt, Siem Reap City, bietet e…
$270,000
Haus 2 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses Link-Haus befindet sich innerhalb der sicheren Verbindung von Borey Melbourne Residen…
$75,000
Villa 2 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Ob Sie in eine dauerhafte Residenz, ein Ferienhaus oder ein lukratives Mietobjekt in Siem Re…
$75,000
Villa 5 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 049 m²
Dies ist ein privates Resort-Stil Haus eingebettet in einem üppigen Garten, wo die alten und…
$900,000
Villa 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 675 m²
Dieses außergewöhnliche Anwesen im ruhigen Chreav Bereich von Siem Reap verfügt über vier at…
$250,000
Haus 3 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 98 m²
Dieses schöne 3-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in Svay Dangkum Commune, Siem Reap. Es ist kom…
$80,000
Villa 3 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 1
Diese 3-Zimmer-Villa befindet sich in Svay Dangkum, südwestlich von Siem Reap, nur eine 10-m…
$185,000
Villa 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Stockwerk 2
Diese schöne 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in einer erstklassigen Lage von Siem Reap, nur wenig…
$240,000
Villa 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 432 m²
Diese 3-Zimmer-Villa in der Gemeinde Svay Dangkum von Siem Reap bietet eine Gesamtfläche von…
$195,000
Villa 4 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 415 m²
Entdecken Sie diese atemberaubende moderne Villa in der ruhigen Gegend von Svay Dangkum, Sie…
$850,000
Villa 2 zimmer in Krous, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 334 m²
Stockwerk 2
Suchen Sie eine private Villa in einer günstigen Lage? Sieh nicht weiter! Diese 2-Zimmer-Vil…
$260,000
Villa 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 012 m²
Entdecken Sie luxuriöses Wohnen in dieser atemberaubenden privaten Villa, nur 250 Meter von …
$390,000
