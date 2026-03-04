Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Prasat Bakong
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Prasat Bakong, Kambodscha

villen
6
10 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 2
Diese charmante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey Tourismusstadt, Siem Reap City, bietet e…
$270,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2
Präsentiert eine moderne Einzelvilla in Borey Tourism City, Kandaek Commune, Prasat Bakong D…
$95,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Prasat Bakong, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses elegante Link Haus zum Verkauf in Borey Tourism. Diese Eigenschaft kombiniert Komfort…
$90,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 467 m²
Stockwerk 2
Diese Doppelvilla befindet sich in Borey Tourism City ist ein seltener Fund und bietet eine …
$250,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Stockwerk 2
Diese elegante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey Tourism City, in der Nähe der Macro Mall,…
$155,454
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine atemberaubende Doppelvilla in unmittelbarer Näh…
$100,000
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Prasat Bakong, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Ein wunderbares modernes Villa-Design mit dem Konzept der Gemeinschaft, die im Bakong Villag…
$101,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Dieses elegante Wohnungshaus zum Verkauf in Borey Tourism. Diese Eigenschaft kombiniert Komf…
$70,000
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Svay Thom, Kambodscha
Villa 2 zimmer
Svay Thom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 1
Dieses Ferienhaus bietet eine ideale Mischung aus Komfort, Kultur und Komfort. Dieses ruhige…
$88,000
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Prasat Bakong, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Prasat Bakong, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 64 m²
Diese charmante 3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey Bakong Village, es kommt mit Gesamtfläch…
$179,800
Eine Anfrage stellen
