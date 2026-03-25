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Langfristige Miete von Villen in Kambodscha

Phnom Penh
48
Siem Reap
114
Khan Dangkao
7
Khan Sen Sok
5
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164 immobilienobjekte total found
2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Villen zur Miete in Siem Reap bieten eine großartige Unterkunftsmöglichkeit für Besucher, di…
$450
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 423 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$2,500
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 396 m²
Stockwerk 2
Dieses Anwesen umfasst vier 1-Zimmer-Einheiten und zwei 2-Zimmer-Einheiten, bietet eine Misc…
$2,000
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 2
Diese charmante private Villa kombiniert traditionelle Khmer und moderne westliche Design, n…
$700
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Stockwerk 2
Genießen Sie einen erholsamen Urlaub in dieser wunderschön gestalteten Villa mit 2 komfortab…
$1,200
pro Monat
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9-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 632 m²
Stockwerk 2
Eine geräumige Villa ist jetzt im Herzen von Boeung Keng Kang 1 (BK1), Phnom Penhs wünschens…
$6,000
pro Monat
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5-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 368 m²
Diese beeindruckende Eckqueen-Villa im Bereich Russey Keo bietet außergewöhnlichen Raum und …
$6,500
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1
Diese teilweise möblierte private drei Schlafzimmer Villa zur Miete, bietet eine perfekte Mi…
$450
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese elegante Villa in Sangkat Tuol Svay Prey 2 bietet eine hervorragende Lage in der Nähe …
$2,200
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Im Herzen von Siem Reap erwartet Sie dieses voll möblierte Haus im lebhaften Viertel Wat Dam…
$1,000
pro Monat
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Villa 8 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 529 m²
Stockwerk 2
Diese großzügige Villa befindet sich nur wenige Minuten vom Boeung Trabek Plaza in Chamkar M…
$4,500
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 415 m²
Moderne Villa mit Pool zu vermieten – Svay Dangkum, Siem Reap. Erleben Sie luxuriöses tropis…
$3,500
pro Monat
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2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses 2-Zimmer-Haus in Sala Kamraeuk Bereich, bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, um da…
$400
pro Monat
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5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 476 m²
Diese Villa ist ideal für diejenigen, die ein geräumiges und gut gelegenes Anwesen im Herzen…
$6,000
pro Monat
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2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 317 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie diese einzigartige Khmer-europäische Hybrid-Villa mit einer Mischung aus tradi…
$850
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 354 m²
Stockwerk 2
Moderne Villa zu vermieten in Svay Dankum Commune, Siem Reap City. Die Villa verfügt über 4 …
$1,600
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Die Villa im westlichen Stil in einer gated Gemeinde in Sro Ngae Commune, Siem Reap City. Di…
$950
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Stockwerk 3
Diese schöne 6-Zimmer-Villa zu vermieten in Svay Dangkum, in der Nähe von Derm Kralanh Markt…
$800
pro Monat
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2-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 334 m²
Die Villa verfügt über Wohnzimmer, Essbereich und eine Küche, 2 Schlafzimmer und 3 Badezimme…
$650
pro Monat
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Villa 10 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Villa 10 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 525 m²
Stockwerk 2
Diese exquisite Villa zur Miete in Khan Duan Penh verfügt über 10 geräumige Schlafzimmer und…
$3,000
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Sangkat Roluoh, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Roluoh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 236 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa befindet sich in der gut organisierten Borey ML Green Land Gemeinscha…
$1,500
pro Monat
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Villa 20 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Villa 20 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 20
Schlafräume 20
Fläche 562 m²
Stockwerk 3
Sichern Sie sich eine prestigeträchtige Geschäftsadresse mit dieser expansiven Villa in Khan…
$5,000
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
Die brandneue Villa zur Miete in Sangkat Siem Reap Bereich. Das Gebäude war neu, 3Schlafzimm…
$600
pro Monat
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5-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Entdecken Sie den Inbegriff von Komfort und Komfort mit dieser atemberaubenden 5-Zimmer-Vill…
$1,200
pro Monat
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Villa 7 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 2
Diese elegante Queen Villa befindet sich in Borey Peng Huoth Beong Snor und ist verfügbar fü…
$5,000
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
Stockwerk 2
Diese elegante 4-Zimmer-Villa in der Wat Bo Gegend von Sala Kamreuk Gemeinde, Krong Siem Rea…
$900
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Eine schöne 4-Zimmer-Villa mit einem Gemeinschaftspool ist in Sala Kamraeuk, Siem Reap zu ve…
$750
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 467 m²
Stockwerk 2
Diese 4-Zimmer-Villa zu vermieten in Svay Dangkum, Siem Reap, ist eine ausgezeichnete Wahl f…
$480
pro Monat
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9-Zimmer-Villa in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 630 m²
Stockwerk 4
Auf der Suche nach ernsthaftem Raum in Phnom Penh? Das ist nicht nur ein Haus, es ist eine r…
$7,000
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 521 m²
Geräumige 4BR Villa zu vermieten in Svay Dangkum Commune, Siem Reap Entdecken Sie ein luxuri…
$800
pro Monat
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