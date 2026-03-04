Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

villen
11
21 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 784 m²
Stockwerk 3
Diese eindrucksvolle Villa Queen befindet sich in der etablierten und gut verwalteten Borey …
$2,20M
$2,20M
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk 2
‼️‼️ Special Sale Zwangspreis $250.000 ‼️‼️ Verkauf : Moderne Twin Villa in Veal Svol, in de…
$250,000
$250,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Dies ist eine gute Gelegenheit, ein schönes zusammenhängendes Haus zu besitzen, das ein luxu…
$210,000
$210,000
Haus 5 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 65 m²
Stockwerk 5
Diese beeindruckende 5-Schlafzimmer-, 6-Bad-angebundene Villa befindet sich in der renommier…
$310,000
$310,000
Haus 3 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 106 m²
Stockwerk 2
Sie wollen dieses 3-Zimmer-Haus im Herzen von Chbar Ampov nicht verpassen! Diese geräumige O…
$147,000
$147,000
Villa 7 zimmer in Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 404 m²
Stockwerk 2
Diese luxuriöse private Villa im ruhigen Viertel Prek Eng bietet die perfekte Mischung aus P…
$2,80M
$2,80M
Haus 4 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 78 m²
Stockwerk 3
Verpassen Sie nicht diese unglaubliche Gelegenheit, ein schönes Haus in einer der renommiert…
$165,000
$165,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Stockwerk 3
Suchen Sie ein einzigartiges Zuhause mit einer Mischung aus modernem Wohn- und Naturumfeld? …
$265,000
$265,000
Haus 4 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 71 m²
Stockwerk 3
Dieses gut gestaltete dreistöckige Haus befindet sich in Borey Peng Huoth The Star Platinum …
$135,000
$135,000
Villa 5 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 250 m²
Stockwerk 3
Diese elegante Villa befindet sich innerhalb von Borey Hi-Tech Luxury, einer gut geplanten u…
$400,000
$400,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Stockwerk 3
Dies ist eine gute Gelegenheit, ein schönes Haus zu besitzen, das ein luxuriöses, von der Na…
$245,000
$245,000
Villa 4 zimmer in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Dies ist eine gute Gelegenheit, ein schönes zusammenhängendes Haus zu besitzen, das ein luxu…
$210,000
$210,000
Villa 4 zimmer in Sangkat Prek Pra, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Prek Pra, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 462 m²
Stockwerk 2
Diese schöne Villa im Kolonialstil befindet sich in Khan Chbar Ampov, nur 4 km von der Moniv…
$350,000
$350,000
Villa in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Villa
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Fläche 835 m²
Stockwerk 2
"The Flow" ist eine luxuriöse, zweistöckige moderne Villa für Komfort und Eleganz. Dieses Al…
$1,50M
$1,50M
Haus 4 zimmer in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 94 m²
Stockwerk 2
Dieses voll möblierte Anwesen befindet sich in einem ruhigen Wohngebiet und bietet eine ruhi…
$230,000
$230,000
Haus 3 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Dieses gut gestaltete Link-Haus befindet sich in Borey Peng Huoth The Star Platinum Mercurea…
$115,000
$115,000
Villa in Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Aeng, Kambodscha
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 404 m²
Luxus Villa mit 7 Schlafzimmern mit erhöhtem Pool – Chbar Ampov, Phnom PenhHaben Sie jemals …
$2,90M
$2,90M
Villa in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Villa
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 645 m²
Treten Sie in die Kulisse des modernen Luxus in dieser expansiven Villa mit intelligenter Ha…
$1,50M
$1,50M
Villa in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Villa
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Moderne Villa zum Verkauf in Kbal Kaoh, Chbar Ampov – Phnom PenhDiese expansive Villa ist ei…
$850,000
$850,000
Villa in Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 m²
Elegante 5-Schlafzimmer-Villa zum Verkauf in Borey Peng Huoth – Chbar Ampov, Phnom PenhEin s…
$4,50M
$4,50M
Villa in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Villa
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Schlafräume 7
Fläche 1 m²
Norea Cove Residences – Luxusvilla für Mehr-Generations-LebenDiese Luxus-Villa wurde sorgfäl…
$6,30M
$6,30M
