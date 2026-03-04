Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

villen
7
18 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Park Land 6A) 💲Assistentin: 5x.000$ () akzeptiert) ▶️9m x 12m ▶️: 14m x…
$520,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Dieses brandneue vernetzte Haus in Borey Die Flora 6A ist noch nie in wohnhaft und bietet ei…
$77,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 334 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige 2-stöckige Haus befindet sich im schnell wachsenden Sangkat Chroy Changvar,…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 160 m²
Stockwerk 3
Ihr Traumhaus erwartet im Herzen von Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, Phnom Penh! Diese atemb…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 160 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie diese charmante Doppelvilla im Bereich Preaek Ta Sek von Chraoy Chongvar, perf…
$230,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Besitzen Sie eine geräumige 4-Schlafzimmer-Doppelvilla in der wünschenswerten Chraoy Chongva…
$235,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 120 m²
Bezaubern Sie den Charme dieses 4-Zimmer-, 5-Badezimmer-Link-Haus im Herzen von Chraoy Chong…
$220,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 198 m²
📣📣 - Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️::: 6m x 12m ▶️: 9.5m x 21m ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$158,000
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 200 m²
Stockwerk 5
Eine Unterkunftsmöglichkeit gibt es nun entlang der National 6 in Sangkat Preak Leap. Dieses…
$860,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Liep, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Liep, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Bereit, Ihr bestes Leben in Phnom Penh zu leben? Dieses unglaubliche 4-Zimmer-Link-Haus im p…
$130,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 2
Charmantes Link Haus im Herzen von Chraoy Jongva, Phnom Penh, bietet eine fantastische Geleg…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie dieses erschwingliche 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Link-Haus in Chraoy Chongva…
$160,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Verwöhnen Sie in der ruhigen Villa Lebensstil im Herzen von Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, …
$195,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie modernes Wohnen in diesem charmanten 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer-Link-Haus in…
$135,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitions- und Lifestyle-Möglichkeit entlang der male…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Villa 9 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 9 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 451 m²
Stockwerk 3
Diese 3-stöckige Villa liegt auf einer Grundstücksgröße von 15.3m x 29.5m (451.35m2) mit ein…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Villa in Phnom Penhs begehrten Chraoy Chongvar Bezirk. D…
$520,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 571 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige, dreistöckige Villa ist jetzt im friedlichen und sich schnell entwickelnden …
$1,04M
Eine Anfrage stellen
