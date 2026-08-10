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Phnom Penh
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Khan Boeng Keng Kang
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Khaet Preah Sihanouk
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Khan Sen Sok
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Wohnung 3 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 9/38
Geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 75 qm. im 9. Stock mit Panoramablick auf die Stadt…
$84,467
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Condo 2 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 4
Eine stilvolle 2-Zimmer-Wohnung ist jetzt in Rose Apple Square erhältlich, einer der renommi…
$250,000
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Wohnung 2 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 18/39
Kaufen Sie eine Wohnung in Kambodscha, in den Installationen vom Entwickler, in Time Square …
$50,092
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 4 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk 41/45
🌟 Wyndham Garden BKK1 - 5★ Lifestyle in der renommiertesten Gegend von Phnom PenhEine außerg…
$1,15M
MwSt.
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Condo in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 239 m²
4 Schlafzimmer Unit - 239 m2 - Vue Aston von The Peninsula Capital Co., Ltd
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 30
Zweizimmerwohnung 60 m2 Es gibt 29 Länder im LUXOVA LCD.Wohnung im 30. StockFläche von 60 m2…
$84,318
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Wohnung 2 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 45/47
Exklusive Immobilienoption im Zentrum der Hauptstadt Kambodscha- in Phnom Penh mit einer Aus…
$169,680
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Wohnung in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Wohnung
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Fläche 38 m²
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$44,251
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Wohnung 3 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 43/47
Exklusive Immobilienoption im Zentrum der Hauptstadt Kambodscha- in Phnom Penh mit einer Aus…
$185,070
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Condo in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Kingston Royale – Geräumiges 2-Schlafzimmer Leben in Boeung TompunErleben Sie erhöhte Stadtl…
$60,229
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Condo 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 18
Chip Mong ូ fand einen Schritt weiter🔥 ‼️‼️ ZU VERKAUF $53,000 schütterlich und ប នៅផ... 🔥 -…
$53,000
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Wohnung 2 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 21/46
Premium 5-Sterne-Hotelkomplex im Zentrum von BKK1 Bezirk, Phnom PenhDer Wyndham Garden BKK1 …
$221,522
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Wohnung 2 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Zeit Schloss 11 - BKK3 | Phnom Penh | Kambodscha.1+1 Ferienwohnungen in Time Castle 11 (TS 1…
$56,700
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Condo in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
2 Schlafzimmer Unit - 74 qm - Vue Aston von The Peninsula Capital Co., Ltd
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung
Phnom Penh, Kambodscha
🚀 FuE Stadt, Phnom Penh – fertige Wohnungen mit Infrastruktur in einer strategischen Lage de…
$50,000
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Wohnung 1 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 9
Kambodscha ist ein Entwicklungsland mit Megageschwindigkeit. LZ Sea View Premium befindet si…
Preis auf Anfrage
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Studio 1 zimmer in Kambodscha
Studio 1 zimmer
Kambodscha
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 12
Schöne Wohnung mit einem Schlafzimmer 37 m2, mit sauberem Finish an der ersten KüsteKambodsc…
Preis auf Anfrage
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Condo in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
1-Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf am Time Square 7 – Toul KorkEntdecken Sie modern…
$72,000
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Condo 1 zimmer in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie den urbanen Komfort in diesem charmanten 1-Bett, 1-Bade-Wohnung zum Verkauf in…
$86,400
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Condo in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
2 Schlafzimmer-Einheit - 126 qm - Odom Wohnheime von Odom
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 20/38
Supermoderner KomplexCLASS PREMIUM!!An der ersten Küste in Sihanoukvilleam berühmten Strand-…
$135,000
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Condo in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
1 Schlafzimmereinheit - 50 m2 - F&F CITY MIRO by R&F Group
Preis auf Anfrage
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Condo 1 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6
Diese wunderschön eingerichtete und voll möblierte Wohnung befindet sich in Boeung Keng Kang…
$82,500
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Studio 1 Schlafzimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 Schlafzimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Eine stilvolle Studioresidenz in G.A.T.O Tower, einem Wahrzeichen von 67-story Luxus-Entwick…
$98,115
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Studio 1 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
UC88 Wyndham Garden BKK1 | Phnom Penh | Kambodscha.Apartments im UC88 Wyndham Garden: ab USD…
$128,700
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Condo 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 16
Diese 1-Zimmer-Einheit (NLA: 45 qm) am J Tower 1 bietet sowohl lokale als auch international…
$125,000
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Wohnung 1 zimmer in Sihanoukville, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 9/39
Das Gebäude wird wie folgt strukturiert:* Erdgeschoss: Beach Club, einladende Lobby und ange…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Aktuelle Bedingungen für Kingston Royale für Januar.Achtung, der Preis wird zu 100% Zahlung …
$47,752
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Penthouse in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Penthouse
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Gestalten Sie Ihr Dream Penthouse in La Vista Eins, Phnom PenhHaben Sie sich jemals vorgeste…
$757,500
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Condo 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 6
Erleben Sie zeitgenössisches urbanes Wohnen mit diesem stilvollen 1-Zimmer-Wohnung, ideal ge…
$117,000
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Eigenschaftstypen in Kambodscha

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studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kambodscha

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