Häuser in Khan Daun Penh, Kambodscha

Haus 2 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 48 m²
Stockwerk 2
Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein hoch strategisches kommerzielles Eigentum in Sangkat …
$280,000
Haus 5 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 489 m²
Stockwerk 2
Eingebettet in einer ruhigen Lage in Khan Daun Penh, bietet dieses charmante freistehende Ho…
$2,80M
Haus 5 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 82 m²
Stockwerk 3
Dieses E0–E2 Haus befindet sich ideal an der Straße 184, nur wenige Gehminuten von der River…
$720,000
Haus 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Dieses hochpotenzielle 2-stöckige Shophaus mit einem Preis von 580.000 $ befindet sich strat…
$550,000
Haus 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Diese Unterkunft befindet sich in einem erstklassigen, hochraffic Bereich, ideal für Geschäf…
$760,000
Haus 12 zimmer in Sangkat Phsar Chas, Kambodscha
Haus 12 zimmer
Sangkat Phsar Chas, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 117 m²
Stockwerk 3
An der renommierten Riverside in Phnom Penh ist eine seltene Investitionsmöglichkeit vorhand…
$1,30M
Haus 4 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 68 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie eine seltene Investitionsmöglichkeit im Herzen der Hauptstadt Kambodschas mit die…
$270,000
Villa 3 zimmer in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Villa 3 zimmer
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 980 m²
Französischer Oberst Villa zum Verkauf (Perfekte Lage) ca. 250m vom Unabhängigen Denkmal • G…
$6,50M
Haus 3 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Fläche 85 m²
$95,000
Haus 1 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Dieses 1-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Eigenschaft befindet sich in der lebhaften Gegend von Da…
$565,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Dieses charmante Anwesen befindet sich in der Nähe der Universität Puthisastra und dem histo…
$75,000
Haus 8 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein Gewerbe-Shophouse in der hochbegehrten Khan …
$400,000
Haus 2 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Diese 85m2 renovierte Wohnung befindet sich im 3. Stock im Herzen der CBD von Daun Penh. Die…
$80,000
Doppelhaus in Khan Daun Penh, Kambodscha
Doppelhaus
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 60 m²
ZEITSCHRIFTENLOBBY und DUPLEX✅Erforderliches Design✅Stilvoller Innenraum✅Premium Segment✅VIP…
$40,387
Villa in Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodscha
Villa
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 194 m²
Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Residence 90 – Srah Chork, Phnom PenhDiese luxur…
$990,000
