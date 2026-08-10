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Studio-Wohnungen in Kambodscha

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Phnom Penh
15
Khan Boeng Keng Kang
3
Khaet Preah Sihanouk
6
Khan Daun Penh
4
23 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Kambodscha
Studio 1 zimmer
Kambodscha
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 12
Schöne Wohnung mit einem Schlafzimmer 37 m2, mit sauberem Finish an der ersten KüsteKambodsc…
Preis auf Anfrage
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Studio 1 Schlafzimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 Schlafzimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Eine stilvolle Studioresidenz in G.A.T.O Tower, einem Wahrzeichen von 67-story Luxus-Entwick…
$98,115
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Studio 1 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
UC88 Wyndham Garden BKK1 | Phnom Penh | Kambodscha.Apartments im UC88 Wyndham Garden: ab USD…
$128,700
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio 1 Schlafzimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Studio zu vermieten in Le Condé BKK1Voll möblierte Studio-Einheit im 23. Stock von Le Condé …
$79,999
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Studio in Khan Daun Penh, Kambodscha
Studio
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 38 m²
Stockwerk 32
FuE City MIRO ist ein abgeschlossenes luxuriöses Wohnprojekt in Mean Chei, südlich von Phnom…
$50,000
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Immobilienagentur
Аталанта
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 15
Direkt neben dem Einkaufszentrum Aeon Mall 1 bietet diese atemberaubende Studiowohnung in Th…
$89,990
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Studio 1 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 20
Crown Towers Condo ist ein 30-stöckiges Wohnkondominium in Sangkat Phnom Penh Thmei, Bezirk …
$58,500
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Studio in Sihanoukville, Kambodscha
Studio
Sihanoukville, Kambodscha
Heißes Angebot für unsere Kunden!📍Super Action - voll möblierte Studios im neuen Air Apartme…
$60,800
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Studio 1 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 19
Direkt neben dem Einkaufszentrum Aeon Mall 1 bietet diese atemberaubende Studiowohnung in Th…
$99,990
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Studio 1 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 3
Attraktive Studio-Einheit für Wiederverkauf befindet sich in Rose Apple Square, bietet eine …
$85,000
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Studio 1 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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Studio in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Studio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 29 m²
Stockwerk 20/43
Ein Wohnkomplex im Herzen von Phnom Penh, im Beung Keng Kang Bereich.Eine Immobilie mit hohe…
$153,740
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DDA Real Estate
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Studio in Phnom Penh, Kambodscha
Studio
Phnom Penh, Kambodscha
Fläche 38 m²
🔰 WOHNUNG IN PHNOM PENH: 2023 COMPLEX mit RIVER VIEW & UP auf 7 % ROIBeschreibung:🏙️ ENTWICK…
Preis auf Anfrage
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Studio in Sihanoukville, Kambodscha
Studio
Sihanoukville, Kambodscha
Fläche 36 m²
Etagenzahl 39
Sicherheit.SignalsystemFeueralarm.Empfang 24/7VideoüberwachungAutomatische FeuerlöschanlageF…
$50,000
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Аталанта
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Studio 1 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Studio 1 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 6/32
mysterious and cool Cambodia! Cambodzaras of the Eastern Australia. The Bolshoi Construct…
$71,613
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Studio in Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Studio
Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Fläche 35 m²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$74,419
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Studio in Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Studio
Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Fläche 67 m²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$211,822
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Studio 1 Schlafzimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Studio 1 Schlafzimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
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Studio in Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Studio
Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Fläche 67 m²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$211,822
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Studio in Khan Daun Penh, Kambodscha
Studio
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 40 m²
Etagenzahl 43
43-story multifunctional building, built by a reliable developer! The complex is located in…
$80,000
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Аталанта
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Studio in Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Studio
Khaet Preah Sihanouk, Kambodscha
Fläche 35 m²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$74,419
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Studio 2 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Studio 2 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
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Studio in Khan Daun Penh, Kambodscha
Studio
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 32 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$75,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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