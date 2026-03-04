Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Mean Chey
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Khan Mean Chey, Kambodscha

16 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit: Shophouse on Street 271 Hier ist ein kurzes und attr…
$850,000
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Investieren Sie in ein Prime Shophouse auf der Straße 271 Hier ist ein kurzes und attraktive…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 184 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zum Verkauf in Prime Location Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, ei…
$620,000
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Haus 7 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf auf Straße 271 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, e…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1
Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit: Shophouse on Street 271 Hier ist ein kurzes und attr…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 1
Investieren in Ihre Zukunft: Shophouse auf der Straße 371 Eine erstklassige Investitionsmögl…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 248 m²
Stockwerk 2
Investitionsmöglichkeit: Ladenhaus auf der Straße 371 Hier ist ein kurzes und attraktives Im…
$280,000
Eine Anfrage stellen
Haus 17 zimmer in Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodscha
Haus 17 zimmer
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Kambodscha
Zimmer 17
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 280 m²
Stockwerk 4
gerichtete Maßnahmen, die sich durch eine ា ា ា ាο ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា ា…
$350,000
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 319 m²
Stockwerk 3
Luxus-Shop Haus zum Verkauf bei Chip Mong 271 Dieses atemberaubende Shophouse bietet eine er…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 143 m²
Stockwerk 3
Prime Shophouse zum Verkauf in Chip Mong 271 Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit e…
$580,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 125 m²
Stockwerk 1
Investieren Sie in ein Prime Shophouse auf der Straße 371 Eine außergewöhnliche Investitions…
$390,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf auf der Straße 371. Eine fantastische Investitionsmöglic…
$600,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Kraom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 95 m²
Stockwerk 3
Dieses Ladenhaus befindet sich in der bekannten Borey Peng Huoth The Star Diamond, einer der…
$270,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 90 m²
Ein gepflegtes Appartementhaus steht jetzt zum Verkauf in Borey Piphup Raksmey, Sangkat Chak…
$179,900
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 180 m²
Stockwerk 2
Prime Shophouse zum Verkauf auf der Straße 371 Eine fantastische Investitionsmöglichkeit erw…
$580,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 575 m²
Stockwerk 2
Exquisite Queen Villa zum Verkauf in Chip Mong Land Mark 271 Entdecken Sie diese atemberaube…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen