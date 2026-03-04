Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Prampi Makara
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Khan Prampi Makara, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
Dieses gepflegte Wohnungshaus befindet sich im sehr begehrten Sangkat 7 Makara mit 4 geräumi…
$344,000
Eine Anfrage stellen
Haus 13 zimmer in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Haus 13 zimmer
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Zimmer 13
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 267 m²
Stockwerk 3
Diese Unterkunft bietet ein ausgezeichnetes Mieteinkommen Potenzial. Das Anwesen befindet si…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
