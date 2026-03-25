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Langfristige Miete von Häuser in Kambodscha

Phnom Penh
156
Siem Reap
164
Khan Dangkao
11
Khan Sen Sok
18
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327 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Stockwerk 1
Außergewöhnliches Shophaus zur Miete in der Straße 163 Hier ist ein kurzes und attraktives I…
$1,800
pro Monat
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Haus 3 zimmer in Krous, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 3
Dieses Link House ist komplett möbliert. Es gibt 3 Etagen mit 3 Schlafzimmern und 3 Badezimm…
$400
pro Monat
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2-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
2-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Villen zur Miete in Siem Reap bieten eine großartige Unterkunftsmöglichkeit für Besucher, di…
$450
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 423 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$2,500
pro Monat
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Haus 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 126 m²
Stockwerk 3
Dieses Haus in Phsar Daeum Thkov liegt in einer ruhigen und komfortablen Gegend und bietet g…
$1,300
pro Monat
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Haus 5 zimmer in Khan Pou Senchey, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Pou Senchey, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 4 000 m²
Stockwerk 1
Prime Warehouse zu vermieten in Chaom Chau Dieses geräumige 4.000 qm große Lager ist jetzt z…
$7,500
pro Monat
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Haus 6 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 2
Dieses geräumige 6-Zimmer-Haus zur Miete in Sla Kram, Siem Reap, ist ideal für Wohn- und NGO…
$450
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 396 m²
Stockwerk 2
Dieses Anwesen umfasst vier 1-Zimmer-Einheiten und zwei 2-Zimmer-Einheiten, bietet eine Misc…
$2,000
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 2
Diese charmante private Villa kombiniert traditionelle Khmer und moderne westliche Design, n…
$700
pro Monat
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Haus in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Fläche 132 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zur Miete im Prestigious Chip Mong 271 Entdecken Sie eine fantastische Gel…
$1,350
pro Monat
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Haus 6 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 2
Dieses 6-Zimmer-Haus zu vermieten in Kouk Chak commune, Siem Reap, ist ideal für den Start e…
$700
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Stockwerk 2
Genießen Sie einen erholsamen Urlaub in dieser wunderschön gestalteten Villa mit 2 komfortab…
$1,200
pro Monat
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9-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 632 m²
Stockwerk 2
Eine geräumige Villa ist jetzt im Herzen von Boeung Keng Kang 1 (BK1), Phnom Penhs wünschens…
$6,000
pro Monat
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Haus 7 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 7 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 2
Dieses 7-Zimmer-Haus befindet sich in Khnar Bereich, Chreav Commune. Nur 5 Minuten vom khnar…
$850
pro Monat
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Haus 6 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 275 m²
Stockwerk 3
Geräumiges Kaufhaus zur Miete auf der Straße 488 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$1,700
pro Monat
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Haus in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige Anwesen ist in bester Lage von Sangkat Boeng Trabaek zu vermieten. Mit eine…
$1,400
pro Monat
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5-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 368 m²
Diese beeindruckende Eckqueen-Villa im Bereich Russey Keo bietet außergewöhnlichen Raum und …
$6,500
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 92 m²
Stockwerk 2
Dieses 2,5-stöckige Haus verfügt über ein praktisches 4m x 18m-Layout auf einem 4m x 23m-Plo…
$1,200
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 1
Diese teilweise möblierte private drei Schlafzimmer Villa zur Miete, bietet eine perfekte Mi…
$450
pro Monat
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6-Zimmer-Villa in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese elegante Villa in Sangkat Tuol Svay Prey 2 bietet eine hervorragende Lage in der Nähe …
$2,200
pro Monat
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3-Zimmer-Villa in Siem Reap, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Im Herzen von Siem Reap erwartet Sie dieses voll möblierte Haus im lebhaften Viertel Wat Dam…
$1,000
pro Monat
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Haus 3 zimmer in Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Kaufhaus zu vermieten auf einer High-Traffic Street 271 Hier ist ein kurzes und attraktives …
$800
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
Dieses 4-stöckige Haus befindet sich auf einem Grundstück von 5m x 18m mit 5m x 16m Baugrund…
$900
pro Monat
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Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 111 m²
Stockwerk 4
Dieses 4-stöckige Haus mit 4.1m x 16m Baugrundfläche bietet ein praktisches Layout, das sowo…
$1,000
pro Monat
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Villa 8 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 529 m²
Stockwerk 2
Diese großzügige Villa befindet sich nur wenige Minuten vom Boeung Trabek Plaza in Chamkar M…
$4,500
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 208 m²
Stockwerk 2
Dieses 4-Zimmer-Haus zu vermieten in Siem Reap, in der ruhigen Gegend von Svay Dangkum, ist …
$450
pro Monat
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Haus 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Dieses voll möblierte, haustierfreundliche Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich günsti…
$320
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 127 m²
Stockwerk 3
Modernes Shophaus zu vermieten bei Chip Mong 271 Dies ist eine fantastische Gelegenheit, ein…
$1,500
pro Monat
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4-Zimmer-Villa in Krous, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 415 m²
Moderne Villa mit Pool zu vermieten – Svay Dangkum, Siem Reap. Erleben Sie luxuriöses tropis…
$3,500
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Siem Reap, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses Haus bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein offenes Büro in einer dynamischen und …
$700
pro Monat
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