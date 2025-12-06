  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kambodscha

Phnom Penh
3
Khan Boeng Keng Kang
2
Khaet Preah Sihanouk
2
Preah Sihanouk Municipality
2
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 45
Fläche 37–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sind Sie auf der Suche nach passiven Einkommen im Ausland ohne Risiko? Vorbereitete Wohnung in Asien mit 5* Management und garantierte Rentabilität. SMART-Technologie, LUX-Ebene. Schlüsselfertige Möbel und Maschinen. Plumbing - Deutschland, Schweiz. Blick auf den Osten❤️Die Wohnungen in der …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
221,522
Wohnung
37.0
125,000
Batheay, Kambodscha
von
$57,155
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 39
Wohnanlage Time Square 9
Wohnanlage Time Square 9
Wohnanlage Time Square 9
Wohnanlage Time Square 9
Wohnanlage Time Square 9
Wohnanlage Time Square 9
Wohnanlage Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$50,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 40
Ort:Es befindet sich auf der 410 Straße, neben dem russischen Markt und Mao Tse Tong Boulevard.Architektur:50-stöckiges Meisterwerk, das moderne Design und Funktionalität kombiniert.Ausstattung:Alles ist entworfen, um Ihr tägliches Leben zu verbessern.Preise:Erschwinglicher Luxus – hochwerti…
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Fläche 47–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
🌊 Das Meer, die Investition und die Plünderung sind alle in einem Projekt!💎 Die erste Linie des Ozeans - Business Class Apartments mit Panoramablick🔥 10% von der gesamten Wohnung bis Ende November!🏖 Erträge bis zu 12% - 14% pro Jahr in Währung🏙️ Das ProjektTime Square 10 Ocean View ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
58,086
Wohnung 2 zimmer
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Kambodscha
von
$57,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 39
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 39
Eines der großen neuen hochmodernen Projekte von Megakim World Corp Ltd unter der Marke Time Square, dem führenden Entwickler von Kambodscha, in der vielversprechendsten Küstenstadt Sihanoukville. Es ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern ein neues Symbol für Status, Technologie und profitab…
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 50
🏙 Offizieller Verkaufsstart von Time Square 7 durch Megakim World Corp. Willkommen im Time Square 7 – ein herausragendes Wohnprojekt im Herzen von Phnom Penh, ideal für alle, die Komfort, Stil und zukunftssichere Investments schätzen. 📍 Top-Lage: Nur 5 Minuten von TK Avenue, AEON Mall…
Auf der Karte
