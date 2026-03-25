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Häuser in Khan Russey Keo, Kambodscha

10 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 104 m²
📣📣 (Ruby Villa) 📍 💲 ▶️6m x 12m ▶️ ▶️ ▶️ ☎️
$218,000
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Haus 6 zimmer in Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 94 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie ein gut gestaltetes Familienhaus mit 200 qm Wohnfläche auf einem 94 qm Grundst…
$120,000
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Villa 6 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 426 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$630,000
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AuraAura
Haus 4 zimmer in Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 131 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie Komfort und Komfort in dieser stilvollen Doppelvilla in der ruhigen Wohngegend…
$289,000
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Haus 6 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Dieses Haus zum Verkauf in Toul Sangke ist ideal für Wohn- und Gewerbezwecke. Die günstige L…
$630,000
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Haus 5 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 97 m²
Stockwerk 3
Charming Link Haus zum Verkauf in Chip Mong Land 598 Dieses schöne Link Haus, mit einer Gesa…
$250,000
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Nils OttNils Ott
Haus 3 zimmer in Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 2
In einem ruhigen und sich entwickelnden Viertel von Sangkat Kilomet 6 bietet dieses gut gest…
$209,000
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Villa 5 zimmer in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 322 m²
📣 richtungsweisende Maßnahmen, die sich schärfer auswirken und sich verstärken (Villa Queen …
$570,000
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Haus 4 zimmer in Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 125 m²
Stockwerk 3
Eine weitere fantastische Gelegenheit im wachsenden Bereich Sangkat Kilometer 6! Diese elega…
$279,000
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Haus 4 zimmer in Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Russey Keo, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
In einer ruhigen Wohngegend von Sangkat Kilomet 6 gelegen, bietet dieses moderne vernetzte H…
$249,000
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