Häuser in Khan Dangkao, Kambodscha

Villa 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 97 m²
richtungsweisend und strahlend strahlend und strahlend strahlend strahlend strahlend strahle…
$360,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 184 m²
Stockwerk 3
Prime Twin Villa zum Verkauf in Borey Chip Mong 60m - Luxus lebende Awaits! Entdecken Sie Ih…
$500,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie Ihr Traumhaus im wünschenswerten Borey Chankiri, Khan Dangkor. Dieses exquisit…
$155,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 96 m²
Stockwerk 3
Dieses dreistöckige Linkhaus befindet sich in Borey Chip Mong 50m, einer modernen und gut ge…
$255,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 184 m²
Stockwerk 3
Geräumige Twin Villa in Prime Borey Chip Mong 60m - Familie bereit! Willkommen in Ihrem neue…
$530,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 173 m²
Stockwerk 3
Diese Premium 4-Schlafzimmer, 5-Badezimmer-Villa bietet ein anspruchsvolles Wohnerlebnis im …
$300,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 118 m²
Stockwerk 2
🏡 Stylish Villa LA in Prime Chip Mong 60m Lage! 🏡 Eine perfekte Gelegenheit, eine moderne, k…
$200,000
Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Das Hotel liegt in der ruhigen und sicheren La Palm Residences , Diese 3 verbundenen Häuser …
$88,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 84 m²
Stockwerk 3
Dieses dreistöckige Linkhaus befindet sich in Borey Chip Mong 50m, einer modernen und gut or…
$168,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 84 m²
Stockwerk 3
Dieses Eck-Link-Haus bietet ein raffiniertes Wohnerlebnis in Borey Chip Mong 50m, einer der …
$260,000
Villa 5 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie diese außergewöhnliche Villa mit 275.000 $ im Herzen von Khan Dangkor, der vie…
$275,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 92 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️: Aufnahme: 4.2m x 14m ▶️4,2 x 22m ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$188,000
Villa 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 299 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige 3-stöckige Villa liegt in einer ruhigen und sicheren Wohnentwicklung im südl…
$350,000
Villa 5 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Investieren Sie in diese voll möblierte Villa und genießen Sie eine 6% jährliche Rückkehr. I…
$365,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie die Spitze des Luxus des Vororts mit diesem exquisiten 3-story-Link-Haus befinde…
$150,000
Villa 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Diese Premium 5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey ML, Khan Dangkor, bietet eine außergewöhnl…
$220,000
Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 316 m²
Stockwerk 3
Dieses Haus ist mit einem zusätzlichen Grundstück von 15m x 8m ausgestattet und bietet eine …
$180,000
Villa 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Diese 5-Zimmer-Villa in Borey ML befindet sich im boomenden Süden von Phnom Penh und ist ein…
$220,000
Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Dieses vernetzte Haus in La Palm Residences bietet unter dem Marktwert bei nur $80.000 eine …
$80,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 3
Dieses moderne 3-stöckige Haus bietet Stil, Komfort und Komfort in einem Paket. Mit einer St…
$155,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 88 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Komfort, Komfort und modernem Wohnen in diesem schön…
$360,000
Villa 5 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Im Herzen des am schnellsten wachsenden südlichen Viertels von Phnom Penh befindet sich eine…
$220,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 3
Diese 3-stöckige Villa befindet sich in der gut geplanten Wohnanlage von Borey Chankiri und …
$230,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 218 m²
Stockwerk 3
💎 Premium Corner Twin Villa zum Verkauf in Borey Chip Mong 60m - Massive Space & Datenschutz…
$550,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 118 m²
Stockwerk 3
Erschwingliche LA Villa in Prime Borey Chip Mong 60m Lage! Nutzen Sie diese außergewöhnliche…
$218,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 147 m²
Stockwerk 3
In Borey Chankiri steht eine moderne Doppelvilla zum Verkauf zur Verfügung, die einen komfor…
$380,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 160 m²
Stockwerk 3
Prime Twin Villa zum Verkauf in Borey Chip Mong 60m - Luxus lebende Awaits! Entdecken Sie Ih…
$470,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 74 m²
Stockwerk 3
Ein attraktives Haus zum Verkauf in der sicheren und gut geplanten Borey Pipum Thmey Kour Sr…
$115,000
Haus 3 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 79 m²
Stockwerk 3
Dieses wunderschön gestaltete vernetzte Haus in La Palm Residences bietet modernen Komfort u…
$97,000
Villa 5 zimmer in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 322 m²
Stockwerk 3
Diese Ecke Queen Villa bietet ein erhöhtes Wohnerlebnis in Borey Chip Mong, einer 50m Wohnan…
$550,000
