  2. Kambodscha
  3. Khan Sen Sok
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Khan Sen Sok, Kambodscha

villen
12
28 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 102 m²
Stockwerk 3
Dieses moderne und geräumige Link House befindet sich in einem erstklassigen Bereich und bie…
$155,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 957 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie die Möglichkeit, diese Wohnvilla auf einem geräumigen 957 qm Eckgrundstück (33m x…
$898,000
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 442 m²
Stockwerk 4
Diese prestigeträchtige 4-stöckige Luxus-Villa, die sich im wachstumsstarken Stadtteil Khan …
$1,50M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Haus 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Dieses moderne Link-Haus befindet sich in der sehr wünschenswerten Borey Arata Gemeinde in S…
$145,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 64 m²
📣📣 ផ Konzentration und Konzentration, ត ត Konzentration und Konzentration, ត 📍charakterisier…
$105,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 84 m²
📣📣 - Ja. 📍- Ja. 💲Assistentin: 180.000$ ()) ▶️: Aufnahme: 4.2m x 16m ▶️: 4,2m x 20m ▶️- Ja. ▶…
$180,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 959 m²
Live grand in dieser atemberaubenden Saensokh Villa! Dieses luxuriöse Phnom Penh Haus bietet…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Dieses außergewöhnliche Grundstück im Prestige Borey La Sen Sok bietet eine seltene duale Ak…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Stockwerk 3
📣📣 - Ja. 📍- Ja. 💲Assistentin: 490.000$ ()) ▶️) Aufnahme: 12m x 14m (Zusammenarbeit) ▶️: 20m …
$490,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 88 m²
Stockwerk 2
$108,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Assistentin: 280.000$ (Einkauf)) ▶️7m x 15m ▶️: 15m x 20m ▶️- Ja. ☎️- Ja
$280,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen zu Hause in diesem schönen 4-Schlafzimmer, 2-Badezimmer Haus in beliebten Saensok…
$270,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 88 m²
Stockwerk 2
📣📣 ផ Konzentration und Konzentration, ត ត Konzentration und Konzentration, ត 📍schattenhaft u…
$125,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 957 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie Ihren Traum 4-Bett, 6-Bad Villa in lebendigem Saensokh, Phnom Penh Thmei! Dies…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Willkommen in Ihrem opulenten Rückzug! Diese exquisite 6-Zimmer-Wohnung, 8-Badezimmer-Villa …
$2,55M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
📣📣 - Ja. 📍) genannt:: (Chip Mong Grand) 💲so genanntes Sammelergebnisៃថ: 420.000$ ()) ▶️::: 1…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 2
Willkommen in diesem herrlichen 6-Zimmer, 8-Badezimmer Villa in wünschenswerter Chip Mong Gr…
$2,55M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 2
Preis auf $250.000, entdecken Sie dieses elegante 4-Zimmer, 5-Badezimmer-Haus in wünschenswe…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
📣📣់Währung und Berücksichtigung 📍, aufgerufen:: konto ,戦, gebührenប, 💲Assistentin als nächs…
$83,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 433 m²
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Wohnerlebnis in dieser brandneuen, exquisiten modernen V…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Villa 6 zimmer
Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 2
Erleben Sie opulent in Saensokh, Phnom Penh! Diese herrliche Villa mit 6 Schlafzimmern, 8-Ba…
$2,55M
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 1 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 7
Diese brandneue, voll möblierte 1-Zimmer-Wohnung im Urban Loft Sen Sok befindet sich im 7. S…
$75,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Villa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Stockwerk 2
Verschönern Sie elegantes Wohnen in dieser charmanten Saensokh Villa, jetzt zu verkaufen in …
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 84 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Haus bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und Qualität in der Nähe de…
$85,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Teuk Thla, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 90 m²
📣📣E0E1 📍 💲 ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ☎️== sync, berichtigt von elderman == @elder_man
$158,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲- Ja. ▶️4m x 16m ▶️4m x 22m ▶️1m boden boden ▶️- Ja. ☎️- Ja
$115,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 74 m²
Stockwerk 4
Entdecken Sie eine hohe Investitionsmöglichkeit im Herzen von Khan Sen Sok, Phnom Penh, mit …
$250,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Villa
Sangkat Khmuonh, Kambodscha
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 277 m²
Stellen Sie sich vor, in einem Haus zu leben, das wahre Raffinesse und Raffinesse widerspieg…
$750,000
Eine Anfrage stellen
