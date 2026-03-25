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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Kambodscha

Phnom Penh
79
Siem Reap
34
Khan Boeng Keng Kang
17
Khan Sen Sok
11
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114 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Stockwerk 42
Moderne Bürofläche verfügbar im Herzen von BKK1 bei $20/sqm + $2/sqm Verwaltungsgebühr . Ein…
$20
pro Monat
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Gewerbefläche 91 m² in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Gewerbefläche 91 m²
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Fläche 91 m²
Im Herzen von Daun Penh gelegen, bietet dieser Premium Grade A Office Space moderne Einricht…
$28
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Reang, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Umfangreicher Einzelhandelsraum im Central Doun Penh Prime Doun Penh Shop zu vermieten! Ries…
$2,300
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$10
pro Monat
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Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Stockwerk 3
Erfassen Sie die vielversprechende Aufmerksamkeit in Siem Reaps pulsierendem Riverside Distr…
$8,000
pro Monat
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Gewerbefläche in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Sen Sok, Kambodscha
Entsperren Sie Ihr Geschäftspotenzial mit diesem erstklassigen 1200 m2 Gewerbelager zu vermi…
$2,600
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Stockwerk 3
Zwei angrenzende 3-story-Link-Häuser sind jetzt in einem hochbegehrten Gewerbegebiet entlang…
$3,000
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Stockwerk 3
Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein prächtiges dreistöckiges Gewerbeimmobilien zu s…
$2,000
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Cheung Aek, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Cheung Aek, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Dieses geräumige 3.5-stöckige Shophaus befindet sich innerhalb der Mean Chey Residence, eine…
$2,000
pro Monat
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Gewerbefläche 70 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 70 m²
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Büroraum von 70mqm bietet Ihnen ein ideales G…
$700
pro Monat
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Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Dieses kommerzielle Gebäude im Herzen von Siem Reap City ist zu vermieten bei $1500 pro Mona…
$1,600
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Stockwerk 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang – Ideal für Restaurant, Café oder R…
$1,700
pro Monat
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Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses kommerzielle Gebäude im Herzen von Siem Reap City ist zu vermieten bei $1500 pro Mona…
$1,500
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 72
Schlafräume 72
Anzahl der Badezimmer 72
Stockwerk 9
Erweitertes Gewerbegebäude zum Verkauf in der Straße 271 Hier ist eine einfache und attrakti…
$15,000
pro Monat
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Gewerbefläche 93 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 93 m²
Siem Reap, Kambodscha
Fläche 93 m²
Rose Apple Square in Siem Reap bietet moderne Büroräume, die perfekt für kleine und mittlere…
$1,395
pro Monat
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Gewerbefläche 270 m² in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche 270 m²
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Dieses funktionelle Lagerobjekt ist jetzt in Prek Ho, Ta Khmau, einem Gebiet, das durch sein…
$430
pro Monat
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Gewerbefläche 153 m² in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Gewerbefläche 153 m²
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Fläche 153 m²
📣📣 finderische Eigenschaften, die sich durchsetzen l Gebäude zu vermieten 📍 Lage: ទربيالربيت…
$9,000
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 32
Schlafräume 32
Stockwerk 12
Entsperren Sie großes Potenzial mit diesem 32-Zimmer-Handelsgebäude zur Miete in Chamkar Mon…
$16,000
pro Monat
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Gewerbefläche 2 000 m² in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche 2 000 m²
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 26
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 28
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie eine einmalige Gelegenheit mit diesem atemberaubenden Hotel zum Verkauf und zu…
$4,000
pro Monat
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Gewerbefläche 180 m² in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Gewerbefläche 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Dieses geräumige Geschäft zu vermieten ist perfekt entlang einer belebten Straße in Sangkat …
$1,600
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Gebäude befindet sich perfekt entlang der National Road 6 in Khan Chroy Ch…
$1,100
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Entdecken Sie ein seltenes kommerzielles Juwel im Herzen von Toul Svay Prey Ti 2 . Dieses um…
$4,500
pro Monat
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Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 10
Sehen Sie sich diese fantastische 9-Zimmer-Boutique in Sla Kram Commune, Krong Siem Reap! Di…
$5,000
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 3
Shophaus zu vermieten bei Chip Mong 271 Dieses moderne Ladenhaus ist in der lebendigen Gemei…
$1,700
pro Monat
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Gewerbefläche 100 m² in Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche 100 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Chip Mong Bak Touk wurde von einem der führenden Entwickler von Kambodscha nach internationa…
$13
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Stockwerk 2
Sind Sie auf der Suche, Ihre Marke in einem der lebendigsten und hochraffic Bezirke von Phno…
$3,000
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Prime Shophouse zu vermieten auf der High-Traffic Street 464! Sichern Sie sich diese hervorr…
$650
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 1
Tiefer und geräumiger Shophaus in BKK3 Außergewöhnlicher Wert in BKK3! Massive 33m Depth, 26…
$1,800
pro Monat
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Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 25
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 30
Stockwerk 5
Stellen Sie sich vor, in eine Welt voller Luxus und unvergleichlichen Komfort in Siem Reap z…
$7,000
pro Monat
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Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Stockwerk 2
Riesiger Gewerberaum zu vermieten in BKK2 Unschlagbarer Wert! Massive 300 qm Shop mit 15m Fr…
$2,500
pro Monat
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