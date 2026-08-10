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Häuser mit Garage in Kambodscha

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Phnom Penh
207
Siem Reap
90
Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
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2 immobilienobjekte total found
Villa 15 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 15 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Separate Villa im Zentrum der Hauptstadt des Königreichs Kambodscha.Voll bereit zu leben. Ei…
$220,000
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Haus 5 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Gemütliche private Villa im Zentrum der Hauptstadt des Königreichs Kambodscha Phnom Penh.Eli…
$220,000
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Eigenschaftstypen in Kambodscha

villen

Immobilienangaben in Kambodscha

mit Garten
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Luxuriös
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