Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

26 immobilienobjekte total found
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Fläche 150 m²
Stockwerk 6
Dieses massive sechsstöckige Ladenhaus befindet sich strategisch in der hoch begehrten BKK3 …
$750,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stockwerk 2
Ausgezeichnetes Shophaus auf Mao Sae Tung Boulevard Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenhe…
$600,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 100 m²
📣📣 - Ja. 📍- Ja. 💲Assistentin: 420.000$ () angenommen) ▶️4m x 25m ▶️: 4m x 27m ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$420,000
Eine Anfrage stellen
OneOne
Haus 3 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 2
Premier Shophouse auf Mao Sae Tung Boulevard Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein…
$850,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 2
Investieren Sie in ein Double-Wide Shophouse auf der Straße 163 Hier ist eine kurze, attrakt…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 157 m²
Stockwerk 3
Dieses geräumige Anwesen befindet sich perfekt in der Nähe von Toul Sleng Genocide Museum un…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Stockwerk 2
Dieses schöne Haus liegt ideal nur 3 Minuten vom Olympiamarkt im Herzen von Toul Svay Prey 2…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sangkat Olympic, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Olympic, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Investieren Sie in Ihre Zukunft: Prime Shophouse auf der Straße 163 Hier ist eine kurze, att…
$560,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Haus
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Fläche 156 m²
Stockwerk 2
Strategisch gelegen im Herzen von Khan Boeung Keng Kang (BKK) — Phnom Penhs prestigeträchtig…
$370,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 126 m²
Stockwerk 3
Kaufhaus zum Verkauf auf Mao Sae Tung Blvd Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein Lade…
$795,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Dieses gut gelegene Haus in Sangkat Tuol Svay Prey 2 bietet eine fantastische Gelegenheit fü…
$700,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 405 m²
Stockwerk 2
Seltene Gelegenheit: Prime House on Street 95 Massive 340 qm Haus zum Verkauf! Wide Frontage…
$1,90M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 139 m²
Stockwerk 3
Diese Unterkunft befindet sich direkt an der National Road 1 in einer hochauflösenden Gegend…
$600,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tomnop Teuk, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Dieses gut aufgestellte Haus in Sangkat Tumnob Tik bietet eine erstklassige Lage nur 5 Minut…
$228,000
Eine Anfrage stellen
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 570 m²
Stockwerk 2
Eingebettet im renommierten Viertel Boeung Keng Kang 1 erstreckt sich diese expansive Villa …
$4,56M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Ladenhaus auf der Straße 310 (BK3) stellt im Herzen der Haupt- und Geschäf…
$800,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
Fläche 510 m²
Stockwerk 3
Außergewöhnliches Haus am Mao Sae Tung Boulevard Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein…
$4,80M
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 176 m²
Stockwerk 2
Dieses geräumige, zweistöckige Shophaus befindet sich strategisch in Khan Boeng Keng Kang (B…
$650,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Olympic, Kambodscha
Haus
Sangkat Olympic, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 392 m²
Stockwerk 2
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf an der Straße 163 Dies ist eine phänomenale Gelegenheit,…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Dieses 3-stöckige Haus ist jetzt in der Nähe von Tuol Svay Prey 1 zu verkaufen. Auf einem 4m…
$390,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 134 m²
Stockwerk 4
Dieses prestigeträchtige 4-Schlafzimmer-Haus befindet sich im Herzen von Boeung Keng Kang 1 …
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Sangkat Olympic, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Olympic, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 84 m²
Stockwerk 2
Prime Shophouse auf der Straße 163 - Eine Investitionsmöglichkeit! Hier ist eine kurze und a…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 97 m²
Stockwerk 2
Premier Shophouse auf Mao Sae Tung Boulevard Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein…
$850,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 648 m²
Dieses Grundgrundstück befindet sich strategisch im Herzen von BKK1, Phnom Penhs prestigeträ…
$5,51M
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 3
Besitzen Sie einen hohen Ertrag in Kambodschas begehrtesten Bezirk. Dieses 3.6m x 30m Shopho…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Fläche 105 m²
Stockwerk 2
Dieses seltene Ladenhaus in der Straße 310 befindet sich im Herzen von Boeung Keng Kang 1 (B…
$680,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen