Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Kambodscha

Phnom Penh
40
Siem Reap
17
Khan Sen Sok
7
Khan Chamkar Mon
7
Zeig mehr
60 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Stockwerk 5
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit mit diesem Hotel, das im lebendi…
$5,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 201 m² in Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Gewerbefläche 201 m²
Sangkat Kakab 2, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 201 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Ladenhaus in Chip Mong Pochentong bietet ein flexibles Layout, das sowohl …
$800
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Svay Pak, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Svay Pak, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 5
Strategisch im schnell wachsenden Stadtteil Ta Khan Russey Keo entlang der renommierten Angk…
$640,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Eine seltene Gelegenheit bietet Ihnen dieses 4-Zimmer-Shophouse zum Verkauf in Siem Reap und…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 189 m² in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Gewerbefläche 189 m²
Khan Chbar Ampov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 189 m²
Stockwerk 3
Dieses gut gelegene Ladenhaus im gesuchten Borey Peng Huoth Beoung Snor bietet eine ausgezei…
$290,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 22
Schlafräume 22
Anzahl der Badezimmer 25
Ein Boutique-Hotel mit 22 Schlafzimmern steht Ihnen in Siem Reap City zum Verkauf und bietet…
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Premium Shophouse in BKK1 zum Verkauf Investment Gold! Prime Shophouse mit Weit 9m Frontage …
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Gewerbefläche
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Stockwerk 1
Präsentieren eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein geräumiges Lager in Khan Chbar Ampov zu er…
$420,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$2,80M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodscha
Diese Unterkunft befindet sich im blühenden Stadtteil Khan Mean Chey, bietet eine außergewöh…
$4,47M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 14
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 17
Dieses 14-Bungalow Hotel ist jetzt zum Verkauf und bietet eine großartige Geschäftsmöglichke…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Stockwerk 13
Dieses gut gelegene Gebäude zur Miete befindet sich im erstklassigen OCIC Bereich und bietet…
$3,95M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche
Khan Sen Sok, Kambodscha
Stockwerk 4
Investieren Sie mit diesem Premium-Shophouse in Borey The Prime Land im Herzen von Phnom Pen…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 60
Schlafräume 60
Anzahl der Badezimmer 62
Stockwerk 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Seltenes, High-Visibil…
$3,80M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 170 m² in Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Kambodscha
Fläche 170 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲sog. Versammlungsgrundlage: 480, 000$ ()) ▶️: Aufnahme: 4.2mx29m ▶️- Ja. ☎️- Ja
$480,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 59 m² in Sangkat Dangkao, Kambodscha
Gewerbefläche 59 m²
Sangkat Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 59 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Assistent: 230, 000$ (Grund) ▶️: Aufnahme: 4.2mx14m ▶️4,2 m2 ▶️- Ja. ▶️- Ja. ☎️- Ja
$230,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
🏠 Prime Shophouse Investment auf der Sought-After Street 99! 🏠 Eine fantastische Gelegenheit…
$560,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 38
Schlafräume 38
Stockwerk 12
Entdecken Sie eine außergewöhnliche kommerzielle Gelegenheit im pulsierenden Chamkar Mon von…
$4,90M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodscha
Dieses Geschäft befindet sich in einem belebten Stadtgebiet, nur einen kurzen Spaziergang vo…
$255,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 173 m² in Khan Sen Sok, Kambodscha
Gewerbefläche 173 m²
Khan Sen Sok, Kambodscha
Fläche 173 m²
Stockwerk 11
Eindrücke, die sich Gebäude/Gebäude zum Verkauf/Rent verbrauchen / Selling Price: $2, 5M ▼…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sihanoukville, Kambodscha
Gewerbefläche
Sihanoukville, Kambodscha
Diese erstklassige, gemischte Immobilie befindet sich im Herzen der Stadt Sihanouk und biete…
$4,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 432 m² in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Gewerbefläche 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 432 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Pflanzliche Erzeugnisse ▶️20m x 30m ▶️18m x 24m ▶️- Ja. ‼️ - 体 - ម - ម - ម …
$300,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 18
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 22
Stockwerk 3
Hotelgebäude zum Verkauf in der Nähe des Riverside in Siem Reap City, Sla Kram Commune. Dies…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 783 m² in Sihanoukville, Kambodscha
Gewerbefläche 783 m²
Sihanoukville, Kambodscha
Zimmer 92
Schlafräume 92
Fläche 783 m²
Stockwerk 8
📣📣 Eindrücke, die sich l Gebäude zum Verkauf 📍 Lage: protokolliert, protokolliert, protok…
$5,50M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 2
Investitionsmöglichkeit! Kaufhaus zum Verkauf auf der Prime Street 430. Eine hervorragende G…
$375,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Kaufhaus zum Verkauf! Land 4m x 22.5m mit hartem Titel, Baugröße 240m2 über 3 Etagen! Das Ho…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 21
Schlafräume 21
Stockwerk 3
Dieses gepflegte Hotel befindet sich in der beliebten Gegend Wat Bo, Wat Bo Village, Sala Ka…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Gewerbefläche
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 50
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 53
Stockwerk 10
🏢 Prime Commercial Building auf der High-Demand Street 155! 🏢 Eine hervorragende Gelegenheit…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Siem Reap, Kambodscha
Gewerbefläche
Siem Reap, Kambodscha
Zimmer 21
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 23
Stockwerk 2
Verpassen Sie nicht diese unglaubliche Gelegenheit, ein Boutique-Hotel in der blühenden Sla …
$620,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Krous, Kambodscha
Gewerbefläche
Krous, Kambodscha
Zimmer 16
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 17
Stockwerk 3
In Anbetracht dieses Wohnungsbaus als Mietinvestition: Für Langzeitmieten erwarten Sie eine …
$320,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen