  Kambodscha
  Phnom Penh
  Wohnimmobilien
  Haus
  5. Haus

Häuser in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
Khan Boeng Keng Kang
26
Khan Chbar Ampov
21
203 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Villa 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Diese Premium 5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Borey ML, Khan Dangkor, bietet eine außergewöhnl…
$220,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 184 m²
Stockwerk 3
Geräumige Twin Villa in Prime Borey Chip Mong 60m - Familie bereit! Willkommen in Ihrem neue…
$530,000
Haus 2 zimmer in Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Diese 85m2 renovierte Wohnung befindet sich im 3. Stock im Herzen der CBD von Daun Penh. Die…
$80,000
OneOne
Haus 5 zimmer in Sangkat Olympic, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Olympic, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Investieren Sie in Ihre Zukunft: Prime Shophouse auf der Straße 163 Hier ist eine kurze, att…
$560,000
Haus 3 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Dieses moderne Link-Haus befindet sich in der sehr wünschenswerten Borey Arata Gemeinde in S…
$145,000
Haus in Sangkat Olympic, Kambodscha
Haus
Sangkat Olympic, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 392 m²
Stockwerk 2
Hervorragendes Shophaus zum Verkauf an der Straße 163 Dies ist eine phänomenale Gelegenheit,…
$1,80M
Haus 5 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 489 m²
Stockwerk 2
Eingebettet in einer ruhigen Lage in Khan Daun Penh, bietet dieses charmante freistehende Ho…
$2,80M
Haus 6 zimmer in Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 94 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie ein gut gestaltetes Familienhaus mit 200 qm Wohnfläche auf einem 94 qm Grundst…
$120,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 147 m²
Stockwerk 3
In Borey Chankiri steht eine moderne Doppelvilla zum Verkauf zur Verfügung, die einen komfor…
$380,000
Villa 7 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 442 m²
Stockwerk 4
Diese prestigeträchtige 4-stöckige Luxus-Villa, die sich im wachstumsstarken Stadtteil Khan …
$1,50M
Haus 8 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 8 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 319 m²
Stockwerk 3
Luxus-Shop Haus zum Verkauf bei Chip Mong 271 Dieses atemberaubende Shophouse bietet eine er…
$1,20M
Villa in Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Villa
Sangkat Veal Sbov, Kambodscha
Fläche 835 m²
Stockwerk 2
"The Flow" ist eine luxuriöse, zweistöckige moderne Villa für Komfort und Eleganz. Dieses Al…
$1,50M
Haus 4 zimmer in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 102 m²
Stockwerk 3
Dieses moderne und geräumige Link House befindet sich in einem erstklassigen Bereich und bie…
$155,000
Haus in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Haus
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Dieses außergewöhnliche Grundstück im Prestige Borey La Sen Sok bietet eine seltene duale Ak…
$420,000
Haus 6 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Tuol Sangkae 1, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 3
Dieses Haus zum Verkauf in Toul Sangke ist ideal für Wohn- und Gewerbezwecke. Die günstige L…
$630,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 3
Diese 3-stöckige Villa befindet sich in der gut geplanten Wohnanlage von Borey Chankiri und …
$230,000
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 570 m²
Stockwerk 2
Eingebettet im renommierten Viertel Boeung Keng Kang 1 erstreckt sich diese expansive Villa …
$4,56M
Haus 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1
Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit: Shophouse on Street 271 Hier ist ein kurzes und attr…
$400,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Prek Pnov, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Prek Pnov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
Stockwerk 2
Link Villa B of Samraong Village ist die perfekte Wahl für eine Atomfamilie, die ein luxuriö…
$79,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
📣📣- Ja. 📍- Ja. 💲Assistentin: 280.000$ (Einkauf)) ▶️7m x 15m ▶️: 15m x 20m ▶️- Ja. ☎️- Ja
$280,000
Haus 3 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 106 m²
Stockwerk 2
Sie wollen dieses 3-Zimmer-Haus im Herzen von Chbar Ampov nicht verpassen! Diese geräumige O…
$147,000
Haus in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Haus
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 3
Besitzen Sie einen hohen Ertrag in Kambodschas begehrtesten Bezirk. Dieses 3.6m x 30m Shopho…
$550,000
Villa 5 zimmer in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Villa 5 zimmer
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Park Land 6A) 💲Assistentin: 5x.000$ () akzeptiert) ▶️9m x 12m ▶️: 14m x…
$520,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 2
In einem ruhigen und sich entwickelnden Viertel von Sangkat Kilomet 6 bietet dieses gut gest…
$209,000
Haus 4 zimmer in Khan Dangkao, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 184 m²
Stockwerk 3
Prime Twin Villa zum Verkauf in Borey Chip Mong 60m - Luxus lebende Awaits! Entdecken Sie Ih…
$500,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 143 m²
Stockwerk 3
Prime Shophouse zum Verkauf in Chip Mong 271 Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit e…
$580,000
Haus 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Dieses hochpotenzielle 2-stöckige Shophaus mit einem Preis von 580.000 $ befindet sich strat…
$550,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 4
Ein wunderschön renoviertes Haus steht jetzt im Herzen des hochbegehrten russischen Markts (…
$480,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 68 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie eine seltene Investitionsmöglichkeit im Herzen der Hauptstadt Kambodschas mit die…
$270,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Wat Phnom, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
ដីនិងផgerichtete Maßnahmen, die eine ដីនិងផ ដីនិងផ ដីនិងផ ដីនិងផ ក ក ក ក ក ដីនិងផ …
$95,000
