Häuser in Khan Toul Kork, Kambodscha

Haus 4 zimmer in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 68 m²
Stockwerk 3
Modernes Link Haus zum Verkauf – Prime Town Location, Perfekt für komfortables Wohnen oder I…
$260,000
Haus 9 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Haus 9 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 188 m²
Stockwerk 3
Diese Unterkunft befindet sich an der Ecke der Straße 313 und Straße 606 in Sangkat Boeung K…
$550,000
Haus 3 zimmer in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Haus 3 zimmer
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in der Nähe einer geschäftigen Schule, ideal für eine…
$140,000
Haus 5 zimmer in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Dieses charmante Haus liegt in der ruhigen und Wohnanlage Boeung Salang Commune und schlägt …
$130,000
Haus 5 zimmer in Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
Ein gepflegtes zweistöckiges Haus ist jetzt in Tuek L'ak 2 erhältlich, einem zentral gelegen…
$800,000
Villa 7 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Stockwerk 2
$1,35M
Haus 6 zimmer in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Haus 6 zimmer
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Ruhiges Wohnhaus zum Verkauf In der Nähe von Boeung Salang – ruhig, bequem und komfortabel W…
$150,000
Haus 4 zimmer in Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Sangkat Boeung Salang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 84 m²
Stockwerk 25
Gut gelegen im Zentrum Boeung Salang, dieses Link-Haus bietet einfachen Zugang zu Märkten, S…
$180,000
Villa in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Villa
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 201 m²
De Castle Noblesse – Moderne Eleganz in Phnom PenhDe Castle Noblesse bietet eine seltene Gel…
$285,000
