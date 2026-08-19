Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Chernomorets
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Chernomorets, Bulgarien

;
6 immobilienobjekte total found
Haus in Chernomorets, Bulgarien
Haus
Chernomorets, Bulgarien
Fläche 405 m²
$445,617
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 267 m²
$461,822
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Stockwerk 3/3
ID30511160Wir bieten ein Haus mit einem Hof in V.S. Skalite, Chernomorets.Preis: 890 000 Eur…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$513,852
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 296 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$570,946
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$536,690
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Realting.com
Gehen