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Häuser in Nesebar, Bulgarien

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Sweti Wlas
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159 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Ferienhaus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv!!!Neue Fachwerkhäuser mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, in der malerisc…
$242,739
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Haus 6 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes 4-Zimmer-Haus mit Taverne, Garten und Panoramaterrasse in Kosharitsa IBG Real …
$300,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Orizare, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Orizare, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
New Build! Modernes 3-Zimmer-Haus mit privatem Garten in Orizare, nur 10 km von Sunny Beach …
$241,904
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IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Objektbeschreibung: Diese Immobilie befindet sich im **Venid Eco Village** in **Sveti Vlas**…
$751,841
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 236 m²
Stockwerk 1/2
ID 34087526Preis: 439,900 Euro Menschliche Siedlung: NessebarZimmer: 5Gesamtfläche: 236.17 m…
$507,771
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Haus 6 zimmer in Ravda, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus mit Garten und ZWEI GARAGEN im Dorf…
$649,810
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Haus mit Panoramablick auf das Meer in Venid Eco Village, Sveti Vlas Wir freue…
$641,385
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 200 m²
Stockwerk 3/3
Preis: 670 000 Euro.Lage: Kosharitsa, Gemeinde. NessebarZimmer: 10Gesamtfläche: 1200 qm. M.G…
$965,890
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Haus 6 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Neue Häuser mit Fakhwerk-Technologie, mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, in einer…
$316,442
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
Stockwerk 2/2
ID 33210442Gesamtfläche des Haupthauses: 500 qm. M.,Gesamtfläche des Grundstücks: 1953sq. M.…
$2,28M
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Haus 4 zimmer in Banya, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Banya, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Etagenzahl 1
Haus mit Pool und Meerblick in Banya Village, Burgas Region Wir freuen uns, ein schönes eins…
$523,099
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Bungalow in Banya, Bulgarien
Bungalow
Banya, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen ein modernes, einstöckiges Neubauhaus im idyllisch…
$515,505
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Nils Ott Real Estates
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Haus 2 Schlafzimmer in Ravda, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 168 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Einfamilienhaus in Ravda, Bulgarie…
$244,365
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Stockwerk 4/4
ID 34125970Verkauf eines 4-stöckigen Hauses mit Meerblick im Zora Viertel an der Grenze Sunn…
$981,145
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes dreistöckiges Haus mit Panoramablick auf das Meer in d…
$314,064
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Haus in Nessebar, Bulgarien
Haus
Nessebar, Bulgarien
Objektbeschreibung: In einer der begehrtesten und vielversprechendsten Lagen von Nesebar, di…
$279,764
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges Zweigeschoss-Stadthaus im Zentrum von Kosharitsa – 6 km vom Meer Wir freuen uns, …
$270,748
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Haus in Kosharitsa, Bulgarien
Haus
Kosharitsa, Bulgarien
$254,298
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Bungalow in Gyulyovtsa, Bulgarien
Bungalow
Gyulyovtsa, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen gemütlichen Bungalow mit einer Wohnfläche v…
$221,870
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Nils Ott Real Estates
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Haus 10 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 10 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Etagenzahl 4
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Vierfamilienhaus mit acht Schlafzimmern in der Villenz…
$1,05M
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Haus 2 zimmer in Tankovo, Bulgarien
Haus 2 zimmer
Tankovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Freistehendes Haus mit 800 m2. Garten Nur 7 km von Sunny Beach IBG Real Estates freut sich, …
$152,913
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Haus 4 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Stockwerk 2/2
ID 34176850Zu verkaufen ist ein zweistöckiges Haus mit einem Hof und Parkplätze in der Nähe …
$415,544
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Haus mit Pool und Meerblick - Sveti Vlas Wenn Sie nach einer Immobilie suchen, die Sie nach …
$697,487
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Haus 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 590 m²
Stockwerk 2/2
#31209186Das Anwesen befindet sich in einem gemeinsamen Grundstück mit der Größe von 1250 qm…
$1,03M
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Haus 4 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
$139,864
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Haus 2 Schlafzimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen ein wunderschönes Einfamilienhaus mit herrlichem M…
$158,723
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Haus 4 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
ID 34241740Angebot zum Verkauf 2-stöckiges Stadthaus in der komplexen Aura Häuser, Kosharits…
$284,411
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Haus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 415 m²
Stockwerk 1/4
ID 34186480Zum Verkauf ein großes Mehrgeschoss-Haus mit einzigartiger Architektur in der Vil…
$1,03M
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Haus 4 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
ID 33377224Preis: 380.000 EuroLokalität: Saint VlasZimmer: 4Gesamtfläche: 250 m2.Anzahl der …
$438,629
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Haus 3 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 2
Stadthäuser mit Meerblick und keine Wartungsgebühr in Kosharitsa, Bulgarien Fläche: 90 m2. G…
$130,665
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