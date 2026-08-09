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Häuser in Aheloy, Bulgarien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, unmöbliertes, bezugsfertiges dreistöckiges Haus mit Pool in erste…
$374,477
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Haus 3 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
Objektbeschreibung: Luxusvillen in erster Meereslinie im SALT, SUN, SAND-Komplex bei Aheloy …
$530,249
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Aheloy, Bulgarien
Villa
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein freistehendes 4-Zimmer-Haus in der geschlossenen W…
$127,829
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