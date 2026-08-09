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Häuser in Sozopol, Bulgarien

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Chernomorets
6
21 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 177 m²
Stockwerk 2/2
ID 31316962Zweigeschossiges Haus zum Verkauf in Sozopol, neue Stadt, mit einem Hof, 100 Mete…
$311,019
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Villa in Sosopol, Bulgarien
Villa
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Objektbeschreibung: AKTION zum 31.12.2025! VORSCHLAG DES KREED DES SEE! Erst jetzt bieten wi…
$639,460
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Nils Ott Real Estates
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Haus 2 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 267 m²
$461,287
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 4/4
ID 34077566 Kosten: 620.000 EUR (ohne MwSt.)Bevölkerung: Sozopol Zimmer: 8 Gesamtfläche: 290…
$715,658
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Haus in Sosopol, Bulgarien
Haus
Sosopol, Bulgarien
Fläche 6 686 m²
Objektbeschreibung: Attraktives Baugrundstück für ein Ferienresort im Dorf Chernomorets, Reg…
$648,949
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Sozopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sozopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/3
ID 32513430Gesamtfläche: 260 qmDie Kosten sind 750 000 EuroAnzahl der Etagen 3Unterstützungs…
$634,858
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Haus 5 zimmer in Sozopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sozopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Luxus Custom-Built Häuser in der Nähe Kavatsi Beach | Olympia Villen, Sozopol IBG Real Estat…
Preis auf Anfrage
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$536,690
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 375 m²
Stockwerk 3/3
ID30511160Wir bieten ein Haus mit einem Hof in V.S. Skalite, Chernomorets.Preis: 890 000 Eur…
$1,03M
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Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 296 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$570,946
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Haus 4 zimmer in Krushevets, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Krushevets, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/1
#33891226 Preis: 137.000 Euro + 3% des KäufersSiedlung: Dorf Krushevets, General. Sozopol Re…
$157,814
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Haus 2 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Objektbeschreibung: Dieses wunderschön renovierte Haus bietet Komfort, großzügigen Wohnraum …
$437,595
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Haus 3 zimmer in Ravadinovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Ravadinovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/1
#33022160 Eingeschossiges Haus zum Verkauf in Ravandinovo, mit einem Hof,3,5 km vom Meer!Pre…
$404,546
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Haus 5 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
ID 33582486Preis: 1,400.000 EUR.Lokalität: SozopolGesamtfläche des Hauses: 360 m2 + 212 m2 G…
$1,62M
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Haus 5 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, neues, unmöbliertes und bezugsfertiges dreistöckiges Haus mit Pan…
$424,967
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Haus in Chernomorets, Bulgarien
Haus
Chernomorets, Bulgarien
Fläche 405 m²
$445,021
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Haus 5 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Stockwerk 1/2
#33898258 Preis: 340.000 €Bevölkerung: Sozopol, Budjaka GebietGesamtfläche: RZP 176 qm, Grun…
$392,458
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Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$513,852
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Stockwerk 1/3
#33899360 Preis: 330.000 EuroBevölkerung: Sozopol, Budjaka GebietGesamtfläche: RZP 162 qm, G…
$380,915
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Haus 6 zimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sosopol, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Reihenhaus mit Meerblick in Budzhaka, So…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Sosopol, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 522 m²
Sozopol city, Budzhaka area It is located in the center of the Budzhaka peninsula, in a quie…
$726,407
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Immobilienangaben in Sozopol, Bulgarien

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
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