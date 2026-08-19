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Häuser in Balchik, Bulgarien

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13 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Rogachevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Rogachevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 2/2
#30402716 Die Siedlung: Rogachevo Dorf, Balchik.Gesamtfläche des Grundstücks: 2,457 qm.Gebäu…
$842,765
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Villa in Baltschik, Bulgarien
Villa
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 2 450 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein neu erbautes Haus nach hohen EU-Standards. Es befi…
$233,171
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 757 m²
Stockwerk 1/3
ID 33554890 Es wird zum Verkauf angeboten: Drei dreistöckige Villen mit Panoramablick auf da…
$617,544
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Haus 8 zimmer in Obrochishte, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Obrochishte, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villa Sorrento Italiana – Luxus Villa mit Meerblick mit Pool, Garagen und zwei unabhängigen …
$601,038
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Gurkovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Gurkovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses einstöckige Haus in einem großen und sehr gut ausgebauten Dorf in der…
$39,445
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Haus 5 zimmer in Kranevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kranevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Stockwerk 3/4
#27360946 Wir bieten zwei Etagen eines Hauses im Dorf Kranevo, Dobrich, in einem ruhigen mal…
$252,898
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 Schlafzimmer in Bezvoditsa, Bulgarien
Haus 6 Schlafzimmer
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 1 200 m²
Objektbeschreibung: Schönes, großes Haus auf zwei Ebenen in einem ruhigen Dorf mit einem kle…
$187,474
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Villa in Bezvoditsa, Bulgarien
Villa
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 430 m²
Objektbeschreibung: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI Zum Verkauf stehen zwei Häuser, die…
$216,678
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Haus 4 zimmer in Liahovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Liahovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses charmante Einfamilienhaus in einem gut ausgebauten Dorf nur 15 km vom…
$82,645
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Haus 5 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Verkaufen ist ein Haus mit 160 qm. m. Wohnfläche auf einem Grundstück von 830 qm. m. Land. D…
$220,943
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Haus 8 zimmer in Obrochishte, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Obrochishte, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 10 000 m²
Dreistöckiges Haus zum Verkauf befindet sich im Dorf Obrochishte, neben Albena Resort, 5 km …
$381,240
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Haus 4 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, Ihnen dieses zwei gestohlene Zwillingshaus in einem schönen Dor…
$166,653
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Haus 4 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses außergewöhnliche Anwesen in der Seestadt Balchik zu biet…
$362,513
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Immobilienangaben in Balchik, Bulgarien

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