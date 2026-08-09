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Häuser in Sweti Wlas, Bulgarien

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villen
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37 immobilienobjekte total found
Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 301 m²
Objektbeschreibung: **Venid Eco Village** ist ein geschlossener Wohnkomplex in Sveti Vlas, e…
$2,08M
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 3
Luxus 3-stöckiges Stadthaus mit Meerblick | Sun Coast Resort, Sveti Vlas IBG Real Estates f…
$407,318
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 3 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein großzügiges Haus mit privatem Pool im beliebten Woh…
$271,239
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein geräumiges und stilvolles zweistöckiges Haus …
$930,643
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/2
🌳 Eigener Garten und königlicher Raum: Luxus Dreizimmerwohnung in MillenniumWir bieten Ihnen…
$319,790
MwSt.
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Bulgarian Expert
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Haus 6 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 301 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zweistöckige Einfamilienhäuser mit direktem Meerblick im neu erbauten Komplex Ven…
$1,39M
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 252 m²
Stockwerk 3/3
ID 32168350Verkauf eines dreistöckigen Hauses im Zentrum von St. Vlas, mit einem Hof von 690…
$450,172
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
Stockwerk 5/5
ID 33924196Verkauf eines haustierfreundlichen Hauses in St. Vlas im Mermaid Viertel.Preis: 3…
$459,407
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
ID 30952674 Öko-Haus in Komplex Venid Eco Village Preis: 600 300 Euro. Standort: Sveti VlasZ…
$692,919
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Villa 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
🏡 Status Eco-Villa mit Meer Panorama und eigener Sauna: ECO VILLAGE LCDWir bieten zum Verkau…
$610,508
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Haus mit Pool und Meerblick - Sveti Vlas Wenn Sie nach einer Immobilie suchen, die Sie nach …
$697,487
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
ID 30956682 Eco Haus mit 4 Schlafzimmern in Komplex Venid Eco VillagePreis: 596100 Euro. Sta…
$688,071
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
Stockwerk 2/2
#30255174Zweigeschossiges Haus im Zentrum von St. Vlas 245 m2, und einen Hof von 1,149 m2Pre…
$265,486
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Haus 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
ID 333799326Verkauf von 1/4 Villa mit 1 Schlafzimmer in einem geschlossenen Typ Komplex "Vil…
$86,572
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Haus 25 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 25 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 25
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 1 100 m²
$1,21M
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
Ihr Familienhaus am Meer in St. Vlas - Gemütlichkeit, Stil und Natur an einem Ort!Gut zu zei…
$432,131
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
Stockwerk 2/2
ID 33210442Gesamtfläche des Haupthauses: 500 qm. M.,Gesamtfläche des Grundstücks: 1953sq. M.…
$2,28M
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes dreistöckiges Haus mit Panoramablick auf das Meer in d…
$314,064
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Haus 4 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
$215,036
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Haus 2 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnanlage "VENID ECO VILLAGE" ergänzt das architektonische Gesamtko…
$303,575
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Stockwerk 2/2
ID 30306732Luxusvilla zum Verkauf mit 4 Schlafzimmern in einer Wohnanlage "Villa Romana", in…
$380,915
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Haus 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zweistöckige Reihenhäuser mit direktem Meerblick im Neubaukomplex „Venid Eco Vill…
$298,220
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Haus in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 1 100 m²
$1,04M
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein zweistöckiges Einfamilienhaus mit direktem Meerblick im Neubaukomplex „Venid …
$691,259
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 301 m²
Etagenzahl 2
ID 30965684 Öko-Haus mit 5 Schlafzimmern in Komplex Venid Eco VillagePreis: 1 012 032 Euro.S…
$1,17M
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 2
ID 30956428 Eco-Haus mit 5 Schlafzimmern in Komplex Venid Eco VillagePreis: 844368 Euro. Sta…
$974,644
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Haus 5 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 199 m²
Stockwerk 1/2
ID 33912648 Preis: 549,900 Euro Menschliche Siedlung: Saint VlasZimmer: 6Gesamtfläche: 199 Q…
$634,743
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Haus 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zweistöckige Doppelhaushälften mit direktem Meerblick im neu erbauten Komplex „Ve…
$508,577
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Haus 4 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein exklusives Einfamilienhaus in erster Meereslinie in…
$465,157
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Nils Ott Real Estates
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Haus 7 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zweistöckige Einfamilienhäuser mit direktem Meerblick im neu erbauten Komplex Ven…
$1,47M
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