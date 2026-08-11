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Häuser in Oblast Burgas, Bulgarien

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Sweti Wlas
37
Nessebar
33
Pomorie
30
Kableshkovo
14
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383 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Ferienhaus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv!!!Neue Fachwerkhäuser mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, in der malerisc…
$242,739
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Haus 4 zimmer in Orizare, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Orizare, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
New Build! Modernes 3-Zimmer-Haus mit privatem Garten in Orizare, nur 10 km von Sunny Beach …
$241,904
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 6 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 254 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes 4-Zimmer-Haus mit Taverne, Garten und Panoramaterrasse in Kosharitsa IBG Real …
$300,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 3 zimmer in Podvis, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Podvis, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 1/1
Haus mit Schwimmbad und Sauna in Podvis Dorf, Burgas RegionPreis - 105.000 EuroFläche-167 m2…
$120,022
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Haus 4 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 2/2
ID 34099300Zu verkaufen ist ein zweistöckiges Haus mit einem Hof und Parkplätze in der Nähe …
$438,629
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Haus 3 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/1
ID 34161362Bietet zum Verkauf eine neue einstöckige Villa im Komplex Haus Garten, Kosharitsa…
$387,476
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Haus 4 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 282 m²
Stockwerk 2/2
ID 34157326Bietet zum Verkauf eine neue zweistöckige Villa im Komplex Haus Garten, Kosharits…
$609,055
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Haus 5 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 362 m²
Stockwerk 4/5
ID 34198586Das Stadthaus befindet sich im alten Teil der Stadt. Pomorie liegt in der Nähe vo…
$346,286
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Haus 4 zimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Goritsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein möbliertes zweistöckiges Haus mit Garten und Swimmingpool im Dorf Goritsa, Ge…
$219,321
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Haus 3 zimmer in Ognen, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Ognen, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
#27095974 Wir bieten ein einstöckiges Haus in einer schönen Gegend der Burgas Region, in der…
$27,348
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Haus in Pomorie, Bulgarien
Haus
Pomorie, Bulgarien
Fläche 254 m²
Stockwerk 1/2
ID 33974878 Preis €299,000 Bevölkerung: Sarafovo (Lahana), BurgasZimmer: 5Gesamtfläche: 254.…
$340,155
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Haus 5 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 194 m²
Stockwerk 1/3
ID 34090198 Preis: 349,900 Euro Menschliche Siedlung: NessebarZimmer: 5Gesamtfläche: 193.81 …
$403,885
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Villa in Ravda, Bulgarien
Villa
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Objektbeschreibung: Dreistöckige Villa im Zentrum von Ravda, Bulgarien Wir freuen uns, Ihne…
$627,733
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Novo Panicharevo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Novo Panicharevo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten ein möbliertes einstöckiges Haus mit Garten und Swimmingpool im Dorf Novo Panicha…
$136,372
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Haus 3 zimmer in Vinarsko, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Vinarsko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein einstöckiges Haus mit Garten im Dorf Vinarsko in der Region Burgas an. Die…
$96,896
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Haus 2 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
$252,863
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Haus 4 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
ID 34161194Bietet zum Verkauf eine neue zweistöckige Villa im Komplex Haus Garten, Kosharits…
$363,593
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Haus 3 zimmer in Shivarovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Shivarovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckiges Haus mit Land im Dorf Kitka, Region Burgas Zum Verkauf | Landhaus mit Mountain…
$47,942
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 4 zimmer in Ravda, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/2
ID 29999732Zu verkaufen ist eine zweistöckige Villa in einem Komplex ohne Stütze Ravda Villa…
$249,326
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Haus 4 Schlafzimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein tolles dreistöckiges Neubauhaus mit herrlichem Meerblick …
$312,891
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Nils Ott Real Estates
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Haus 2 Schlafzimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen ein wunderschönes Einfamilienhaus mit herrlichem M…
$158,723
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/2
ID 33377224Preis: 380.000 EuroLokalität: Saint VlasZimmer: 4Gesamtfläche: 250 m2.Anzahl der …
$438,629
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Haus 4 zimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Goritsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Haus mit 2 Schlafzimmern, 2 Badezimmern | 18 min zu Sunny Beach IBG Real Estates …
$221,642
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Haus 6 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Neue Häuser mit Fakhwerk-Technologie, mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, in einer…
$316,442
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Bulgarian Expert
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Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 2
Ihr Familienhaus am Meer in St. Vlas - Gemütlichkeit, Stil und Natur an einem Ort!Gut zu zei…
$432,131
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Haus in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 1 100 m²
$1,04M
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Haus 2 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein modernes und gepflegtes Stadthaus im exklusiven Kom…
$313,323
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 Schlafzimmer in Poroy, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Poroy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gemütliches Einfamilienhaus im ruhigen Dorf Poroy i…
$97,682
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Haus 3 Schlafzimmer in Chernomorets, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chernomorets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Eleganz, die in den Meereshorizont eingeschrieben ist Im Herzen des Akla…
$536,690
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Haus 4 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 196 m²
Stockwerk 1/2
ID33845150Verkauf wird angeboten:Zweigeschossiges HausPreis: 400000 EuroOrt: Pomorie, Lahana…
$519,430
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Eigenschaftstypen in Oblast Burgas

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