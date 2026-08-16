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Häuser in General Toschewo, Bulgarien

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11 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sirakovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Sirakovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, diese erschwingliche Landschaftsimmobilie mit hervorragendem Potenzial anbie…
$11,717
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 5 zimmer in General Toschewo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
General Toschewo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 3
Wir freuen uns, dieses große und solide Landhaus, in einem ruhigen Dorf gelegen, nur 12 km v…
$38,203
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Haus 4 zimmer in Luliakovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Luliakovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses geräumige Landhaus in der gut ausgebauten und ruhigen Dorf, nur 5 km …
$68,455
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Haus 5 zimmer in Luliakovo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Luliakovo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses außergewöhnlich gepflegte Anwesen in einem ruhigen und f…
$91,675
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Bungalow in Malina, Bulgarien
Bungalow
Malina, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein charmant renovierter, unmöblierter Bungalow mit zw…
$79,107
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Nils Ott Real Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in General Toschewo, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
General Toschewo, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Objektbeschreibung: Das Haus liegt in einem hübschen Dorf, nur 10 Minuten von General Toshev…
$41,010
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LDV InvestLDV Invest
Haus 2 Schlafzimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Goritsa, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
$46,270
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Haus 4 Schlafzimmer in Vasilevo, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Vasilevo, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus mit separatem Gästehaus …
$97,373
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Haus 4 zimmer in Spasovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Spasovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses renovierte Haus in einer ruhigen Gegend in der Nähe des Zentrums des …
$80,452
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Haus 3 zimmer in Spasovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Spasovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses ausgezeichnete Renovierungsprojekt in einem großen und gut ausgebaute…
$12,762
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Haus 3 zimmer in General Toschewo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
General Toschewo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates bringt Ihnen dieses ausgezeichnete Anwesen, in einem malerischen und gut or…
$44,808
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Immobilienangaben in General Toschewo, Bulgarien

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