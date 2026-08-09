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Häuser in Oblast Russe, Bulgarien

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16 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem erschwinglichen Anwesen mit großem Potenzial? Dieses zweistöckige H…
$15,624
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Haus 3 zimmer in Russe, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren Ihnen eine Immobilie mit großem Potenzial, im gesuchten Viertel Rodina in R…
$57,002
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Haus 5 zimmer in Chervena voda, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Chervena voda, Bulgarien
Zimmer 5
Fläche 67 m²
Etagenzahl 1
Grundstück mit Haus und großem Potenzial | Chervena Voda Village, in der Nähe von Ruse Wir b…
$65,032
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Haus 4 zimmer in Senovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Senovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses komplett renovierte einstöckige Haus, auf einem großzügigen Grundstüc…
$30,712
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Haus 6 zimmer in Russe, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Russe, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Wir freuen uns, eine Immobilie mit zwei massiven Backsteinhäusern zu verkaufen, die sich auf…
$267,215
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Haus 5 zimmer in Shtraklevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Shtraklevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Solides 3-Zimmer-Haus zum Verkauf mit großem Garten - Shtraklevo Village, Ruse Area Wir freu…
$79,135
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Haus 3 zimmer in Pepelina, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Pepelina, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses gepflegte Landhaus in einem malerischen und gut organisi…
$25,916
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Haus 6 zimmer in Cherven, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Cherven, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses charmante zweistöckige Haus zu bieten, in einem der beli…
$32,443
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Haus 6 zimmer in Piperkovo, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Piperkovo, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Erschwingliches Landhaus mit einem Gästehaus in der Nähe der Yantra- und Donauflüsse Wir bie…
$45,301
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Haus 7 zimmer in Dve Mogili, Bulgarien
Haus 7 zimmer
Dve Mogili, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses wirklich besondere Anwesen zu präsentieren, bietet zwei …
$50,667
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Haus 4 zimmer in Trastenik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Trastenik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses einstöckige Haus mit 2 Schlafzimmern zu verkaufen, auf e…
$35,225
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Haus 6 zimmer in Peichinovo, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Peichinovo, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Wir freuen uns, dieses schöne Anwesen in einem gut organisierten Dorf mit Geschäften, Restau…
$24,890
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Haus 3 zimmer in Tsenovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Tsenovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Haus mit Veranda und großem Garten in der Nähe von Vardim und Donau IBG Real Estates freut s…
$36,080
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Haus 4 zimmer in Ekzarh Iosif, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Ekzarh Iosif, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses ländliche Anwesen in einem malerischen und sehr gut orga…
$14,614
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Haus 5 zimmer in Pet Kladentsi, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Pet Kladentsi, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses Anwesen in einem sehr malerischen Dorf, am Anfang des Na…
$18,562
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Haus 4 zimmer in Byala, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Byala, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes zweistöckiges Haus in Byala, Region Varna. Das Haus…
$214,074
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Immobilienangaben in Oblast Russe, Bulgarien

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