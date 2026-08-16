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Häuser in Pomorie, Bulgarien

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Kableshkovo
13
Aheloy
3
90 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Goritsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/2
ID 34087056Zum Verkauf:Zweistöckiges HausPreis: 189.000Menschliche Siedlung: s. GoricaZimmer…
$218,623
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Haus 4 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
Neues Haus mit 3 Schlafzimmern und Meerblick | Lahana Bereich, Pomorie Turnkey Finish | 647 …
$524,813
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IBG REAL ESTATES LTD
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Bungalow in Kamenar, Bulgarien
Bungalow
Kamenar, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen einen hochwertigen Bungalow im ruhigen Dorf Kamenar in …
$239,797
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Nils Ott Real Estates
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 4 zimmer in Medovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Medovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
ID 34010940 Preis: 64.000 Euro. Bevölkerung: Medovo Zimmer: 4 Gesamtfläche: 100 Quadratmeter…
$72,929
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus mit privatem Pool und Meerblick | Das Weinberg Resort, Aheloy IBG Real Es…
$220,883
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 2/2
ID 33997436Kosten: 149.000 EuroLokalität: AheloyZimmer: 3Gesamtfläche: 146 m2 + 424 m2 HofBo…
$171,989
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TekceTekce
Villa in Pomorie, Bulgarien
Villa
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein geräumiges und sehr helles zweistöckiges Haus zum Verkauf…
$251,216
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
ID 34198626Wir bieten für den Verkauf ein massives zweistöckiges Haus für eine Familie in gr…
$518,275
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Haus 5 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Zweifamilienhaus in der Wohnanlage Victoria Hill in Po…
$440,552
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Haus in Pomorie, Bulgarien
Haus
Pomorie, Bulgarien
Fläche 254 m²
Stockwerk 1/2
ID 33974886 Preis €299,000 Bevölkerung: Sarafovo (Lahana), BurgasZimmer: 5Gesamtfläche: 254 …
$341,860
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Haus 3 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Objektbeschreibung: Ein NEUES QUARTIER mit 16 luxuriösen Einfamilienhäusern entsteht in Pomo…
$331,149
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 zimmer in Aleksandrovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Aleksandrovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus im Dorf Aleksandrovo, Burgas Region Zu verkaufen ist ein geräumiges, v…
$169,123
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Haus 5 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/2
ID 34064092 Preis: 137.000 Euro. Bevölkerung: Altstadt von Pomorie Zimmer: 6 Gesamtfläche: 1…
$158,137
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Haus 4 zimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Goritsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein möbliertes zweistöckiges Haus mit Garten und Swimmingpool im Dorf Goritsa, Ge…
$219,321
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Villa 4 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
🏡Elegante Villa mit geräumigem Innenhof in Victoria Hill - Dokumente bereit!Wir bringen Ihne…
$437,957
MwSt.
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Haus 5 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
ID 28435492Preis: ab 100.000 EuroLokalität: KableshkovoZimmer: von 2 bis 4Gesamtfläche: von …
$113,764
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Haus 4 zimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Goritsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/1
Freistehendes Haus mit Pool, keine Wartungsgebühr | Goritsa Dorf Wir bieten zum Verkauf ein …
$168,568
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Haus 4 zimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Goritsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
3-Schlafzimmer, 2-Zimmer-Haus mit Pool | 18 km von Sunny Beach, Bulgarien IBG Real Estates b…
$220,244
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Haus 2 zimmer in Poroy, Bulgarien
Haus 2 zimmer
Poroy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 1 032 m²
Etagenzahl 1
🌳 Siedlung in der Zeit: Vorbereitetes Eco-House + Stiftung unter dem zweiten ProjektWir biet…
$103,545
MwSt.
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Haus 2 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus im beliebten Wohnkomplex…
$222,601
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/2
ID 34172632Angeboten zum Verkauf zweistöckige Villa mit 4 Schlafzimmern im Komplex Victoria …
$377,452
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Chalet 2 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Chalet 2 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein modernes Einfamilienhaus in Kamenar (Pomorie) zum Verkauf…
$227,756
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Haus 1 Schlafzimmer in Poroy, Bulgarien
Haus 1 Schlafzimmer
Poroy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$101,793
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Haus 4 zimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Goritsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 1/1
ID 34203958 Verkauf: Haus in Gorica, Pomorie Gemeinde, Burgas Region Preis: 147.000 Euro Bau…
$167,464
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Haus 3 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 2/2
ID 34172464Angeboten zum Verkauf zweistöckige Villa mit zwei Schlafzimmern im Komplex Victor…
$261,446
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Haus 4 zimmer in Bata, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Bata, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein zweistöckiges Haus mit 400 m² Garten im Dorf Bata, Gemeinde Pomorie. Das H…
$228,604
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus im Rohbauzustand im exklusiven Wohn…
$159,787
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein hochwertiges Einfamilienhaus im exklusiven Vi…
$215,818
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Haus 3 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Objektbeschreibung: Ein NEUES QUARTIER mit 16 luxuriösen Einfamilienhäusern entsteht in Pomo…
$245,507
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Haus 5 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla zum Verkauf | Victoria Hill, Pomorie Eine seltene Gelegenheit, ein luxuriöses Ein…
$435,085
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